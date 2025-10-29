La Junta reserva 600 millones para subidas salariales a su plantilla pese al bloqueo del acuerdo estatal

La Junta de Andalucía está preparada para un nuevo incremento salarial a sus casi 300.000 funcionarios y personal laboral. La subida depende del resultado de las negociaciones entre el Gobierno central y los sindicatos que se encuentran en estos momentos congeladas y en una fase de máxima tensión con la protesta a nivel nacional convocada este jueves. Pero el Gobierno autonómico ha dado ya los pasos que le corresponden: reservó 300 millones de euros en 2025, que no se llegaron a ejecutar al no actualizarse este año las nóminas, y consignará otros 300 millones en las cuentas de 2026 que aprobó el Consejo de Gobierno este martes. Por tanto, tiene 600 millones disponibles a la espera de qué se determine si habrá actualización de las retribuciones y qué porcentaje se aplicará.

Durante los tres últimos años el Presupuesto de la Junta de Andalucía ha previsto una partida para aplicar a la plantilla las subidas salariales para los empleados públicos que ha pactado el Gobierno central con los sindicatos: en 2022 el incremento fue del 2,5%; en 2023 ascendió al 2,5%; y en 2024 se estimó un 2% con un 0,5% adicional que finalmente se ha abonado este año 2025 (con un desembolso para la Junta de 150 millones de euros).

Pero este acuerdo firmado en 2022 ha caducado y en estos momentos no hay negociación para una nueva subida pese a la reivindicación de los sindicatos. Desde el Ejecutivo central se está vinculando la aplicación de esta medida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que están bloqueados, especialmente ahora tras la decisión de Junts de dar por roto su apoyo a Pedro Sánchez. Por su parte, los representantes de los trabajadores reivindican una negociación y actualizar las retribuciones y de ahí la convocatoria de movilizaciones para el 30 de octubre.

La decisión final está en manos del Gobierno central, puesto que este un acuerdo estatal que posteriormente aplican todas las administraciones (autonómicas o locales). Por eso, la Junta de Andalucía ya está preparada. "El problema la gran incertidumbre que nos genera no tener presupuestos y el Gobierno de España. Tenemos una reserva, somos previsores, somos serios, y damos certidumbre, para responder a las posibles subidas retributivas para los trabajadores", explica la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Carolina España.

Gasto en personal

La Junta de Andalucía destina prácticamente uno de cada tres euros de su presupuesto, que asciende en 2025 a 51.597 millones de euros, a los gastos de personal. Esa ha sido la tendencia durante los últimos ejercicios que se verá incrementada por los aumentos de plantilla programados para el próximo ejercicio así como por las actualizaciones de las retribuciones.

Con el incremento de plantilla aprobado para el Servicio Andaluz de Salud el personal de la Junta de Andalucía rozará los 300.000 profesionales. Una tercera parte se corresponde con el personal sanitario que aumentará para el próximo ejercicio en 3.893 puestos según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno de forma que este servicio sumará en torno a las 120.000 personas.

La segunda área más numerosa es el profesorado. En total, la plantilla en 2025 ascendía a 106.806 personas, una cifra que se ha visto incrementada este año por el acuerdo del pasado mes de junio que incorporó 2.528 plazas para el curso escolar que se extiende hasta el verano de 2026.

Junto a esto, la Administración General se mantiene en torno a las 47.000 plazas, la Justicia por encima de las 8.000 y existe un apartado de personal laboral con casi 15.000 puestos de trabajo.