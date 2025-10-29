La profesora acusada de agredir a menores en una guardería de Jerez queda en libertad provisional

La profesora de una guardería detenida en Jerez de la Frontera tras haber maltratado presuntamente a algunos alumnos del centro fue puesta en libertad este pasado martes tras pasar a disposición judicial. Así lo acordó el jerezano Juzgado de Instrucción número 2, en funciones de guardia, que le ha impuesto una orden de alejamiento, por lo que no se podrá acercar a menos de 200 metros del centro.

A la acusada, que fue despedida del Centro de Educación Infantil La Granja nada más conocerse los hechos, se le investiga como presunta autora de un delito contra la integridad moral. Durante su comparecencia judicial se acogió a su derecho a no declarar.

El Juzgado ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Cabe recordar que la maestra llevaba trabajando en este centro más de tres lustros al menos. Según fuentes consultadas por este periódico, la profesora nunca se había visto envuelta anteriormente en este tipo de situaciones.

La dirección del Centro de Educación Infantil La Granja actuó en cuanto tuvo sospechas de un comportamiento anómalo en la trabajadora. Al confirmar lo ocurrido a través de cámaras, según adelantó Diario de Jerez, despidieron a la profesora y alertaron a los padres de sus alumnos.

Este centro, situado en el barrio jerezano que le da nombre, abrió sus puertas en 1979. Actualmente es un centro adherido a la Junta para cuestiones relativas a bonificaciones a padres.