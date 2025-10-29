Intentó robar cobre en Medina Sidonia y acabó once días en la UCI en Sevilla tras una descarga eléctrica

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Medina Sidonia a un hombre acusado de ser el presunto autor de un robo de cable de cobre en una subestación eléctrica de La Janda, un delito que casi le cuesta la vida tras sufrir una grave descarga eléctrica durante el intento de sustracción. El individuo permaneció once días en la UCI del área de grandes quemados de un hospital sevillano debido a las heridas sufridas.

En una nota, la Guardia Civil ha señalado que la descarga eléctrica durante el robo provocó el incendio de la instalación eléctrica, dejando sin suministro a multitud de usuarios y causando daños por valor de miles de euros, por lo que está previsto que la empresa afectada se persone como acusación particular en el juicio.

Robo e incendio en una subestación de La Janda

Los hechos ocurrieron la medianoche del pasado 6 de octubre en una subestación eléctrica ubicada en la comarca de La Janda, después de que un individuo accediera al interior de la misma con la intención de robar cableado de cobre para su posterior venta.

En un momento determinado, el presunto autor sufrió una descarga eléctrica que lo lanzó a varios metros de distancia, afectando sobre todo la parte derecha de su cuerpo.

Los técnicos de la empresa eléctrica comprobaron que se trataba de un robo, por lo que interpusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Del caso se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial de Barbate, que realizó un informe técnico ocular en el que se recogieron restos biológicos, huellas dactilares y un análisis completo de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar sin género de dudas al presunto autor.

Investigación y localización del sospechoso

Las testificales de los técnicos hicieron temer lo peor, ya que la descarga sufrida por el intruso era poco compatible con la vida. Por ello, las primeras actuaciones se centraron en realizar batidas de búsqueda ante la posibilidad de hallar su cuerpo sin vida.

De manera simultánea, se realizaron indagaciones en los centros de salud, localizando a un vecino de Medina Sidonia que coincidía con las características del sospechoso. Tras una primera asistencia, el hombre fue derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Hasta allí se desplazaron los agentes, que localizaron al sospechoso en la UCI del hospital, donde permaneció ingresado 11 días y fue intervenido en varias ocasiones. Tras recibir el alta hospitalaria, y ya en su domicilio, se procedió a su detención, garantizando que pudiera continuar con las curas ambulatorias necesarias para su recuperación.

Riesgos del robo de cobre

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de delitos suponen "un gravísimo riesgo" para quienes los cometen, debido a la alta tensión eléctrica que soportan estas instalaciones, además del perjuicio económico y técnico que ocasionan a las empresas eléctricas y a los usuarios afectados por los cortes de suministro, frente al escaso beneficio que reportan a los autores.