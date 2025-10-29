Disputa en la coalición Por Andalucía: Sumar elige a Esperanza Gómez como candidata frente a Ernesto Alba de IU

La coalición Por Andalucía ya se ha registrado formalmente para las próximas elecciones autonómicas sin la participación de Podemos. Pero ahora faltan por definir dos aspectos claves: quién encabezará la candidatura y cómo se conformarán las listas de cada una de las provincias. En este escenario, IU dio su paso hace casi un mes tras elegir en primarias como su propuesta de cabeza de lista al secretario general del PCA, Ernesto Alba. Y ahora, el Movimiento Sumar Andalucía ha respondido con la designación de la parlamentaria Esperanza Gómez.

El Movimiento Sumar Andalucía ha hecho su propio proceso de primarias entre su militancia en Andalucía, que arrancó el pasado 21 de octubre, y ha decidido elegir a su actual coordinadora regional, Esperanza Gómez, como su candidata a las elecciones autonómicas. "Es la persona que defenderá las siglas de la formación poniendo voz y rostro a su proyecto político", resumen desde la formación.

Ahora, a menos de nueve meses de las elecciones (que aún no tienen fecha definida) la coalición Por Andalucía deberá negociar si la candidatura la encabeza Ernesto Alba de IU o Esperanza Gómez de Sumar. Y en esas conversaciones se deberán determinar también los equilibrios en cada una de las provincias.

"Ahora toca trabajar como candidata del Movimiento Sumar Andalucía a la Presidencia de la Junta para que esta mayoría se refleje en las urnas", resume Esperanza Gómez tras su designación.

Parlamentaria y miembro de la dirección nacional

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) ha asumido durante los últimos meses un papel protagonista en la nueva configuración del Movimiento Sumar en Andalucía. La parlamentaria forma parte del grupo coordinador y fue nombrada en abril secretaria de Política Autonómica a nivel federal.

Desde el pasado 13 de julio lidera la nueva estructura andaluza de la formación política junto al granadino Raúl García. Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla afronta la recta final de su segunda legislatura como diputada en el Parlamento.

La primera, entre 2015 y 2018 fue bajo las siglas de Podemos. En 2022 volvió como representante de Más País Andalucía dentro de la coalición Por Andalucía que aspira a reeditar antes de las próximas elecciones.