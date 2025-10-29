Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Disputa en la coalición Por Andalucía: Sumar elige a Esperanza Gómez como candidata frente a Ernesto Alba de IU

La coalición Por Andalucía se ha registrado sin Podemos y ahora debe dirimir quién encabezará la lista electoral y cómo se repartirán los puestos en cada una de las provincias

La parlamentaria Esperanza Gómez es la apuesta de Sumar para la candidatura electoral

La parlamentaria Esperanza Gómez es la apuesta de Sumar para la candidatura electoral / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

La coalición Por Andalucía ya se ha registrado formalmente para las próximas elecciones autonómicas sin la participación de Podemos. Pero ahora faltan por definir dos aspectos claves: quién encabezará la candidatura y cómo se conformarán las listas de cada una de las provincias. En este escenario, IU dio su paso hace casi un mes tras elegir en primarias como su propuesta de cabeza de lista al secretario general del PCA, Ernesto Alba. Y ahora, el Movimiento Sumar Andalucía ha respondido con la designación de la parlamentaria Esperanza Gómez.

El Movimiento Sumar Andalucía ha hecho su propio proceso de primarias entre su militancia en Andalucía, que arrancó el pasado 21 de octubre, y ha decidido elegir a su actual coordinadora regional, Esperanza Gómez, como su candidata a las elecciones autonómicas. "Es la persona que defenderá las siglas de la formación poniendo voz y rostro a su proyecto político", resumen desde la formación.

Ahora, a menos de nueve meses de las elecciones (que aún no tienen fecha definida) la coalición Por Andalucía deberá negociar si la candidatura la encabeza Ernesto Alba de IU o Esperanza Gómez de Sumar. Y en esas conversaciones se deberán determinar también los equilibrios en cada una de las provincias.

"Ahora toca trabajar como candidata del Movimiento Sumar Andalucía a la Presidencia de la Junta para que esta mayoría se refleje en las urnas", resume Esperanza Gómez tras su designación.

Parlamentaria y miembro de la dirección nacional

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) ha asumido durante los últimos meses un papel protagonista en la nueva configuración del Movimiento Sumar en Andalucía. La parlamentaria forma parte del grupo coordinador y fue nombrada en abril secretaria de Política Autonómica a nivel federal.

Desde el pasado 13 de julio lidera la nueva estructura andaluza de la formación política junto al granadino Raúl García. Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla afronta la recta final de su segunda legislatura como diputada en el Parlamento.

Noticias relacionadas y más

La primera, entre 2015 y 2018 fue bajo las siglas de Podemos. En 2022 volvió como representante de Más País Andalucía dentro de la coalición Por Andalucía que aspira a reeditar antes de las próximas elecciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
  2. La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
  3. A58', todo empezó el día que Juanma Moreno se tatuó su mayoría absoluta
  4. Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño
  5. Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
  6. La manifestación por la crisis del cribado de cáncer del domingo: cómo se organiza, qué reivindica y quiénes estarán
  7. Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla
  8. Llega un carrusel de borrascas a Andalucía: días y horas que lloverá en Sevilla

Sumar elige a Esperanza Gómez como candidata de la coalición Por Andalucía: será la alternativa a Ernesto Alba de IU

Sumar elige a Esperanza Gómez como candidata de la coalición Por Andalucía: será la alternativa a Ernesto Alba de IU

Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados

Andalucía financiará por primera vez 3.700 millones de deuda sólo a través de bancos y fondos privados

La Junta de Andalucía reserva 600 millones para subidas salariales a su plantilla pese a la falta de acuerdo estatal

La Junta de Andalucía reserva 600 millones para subidas salariales a su plantilla pese a la falta de acuerdo estatal

Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería

Detenida una profesora en Jerez por presunto maltrato a menores en una guardería

Amama registrará al menos 150 demandas individuales ante la Junta por su responsabilidad en los daños por los fallos del cribado

Amama registrará al menos 150 demandas individuales ante la Junta por su responsabilidad en los daños por los fallos del cribado

Andalucía sube un 40% su inversión en vivienda y destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y dependencia

Andalucía sube un 40% su inversión en vivienda y destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y dependencia

Muere una joven en un piso de estudiantes en Granada pese a los intentos de reanimación

Muere una joven en un piso de estudiantes en Granada pese a los intentos de reanimación

Moreno defiende ante la patronal la "estabilidad" que da las mayorías amplias: "Valoremos lo que tenemos"

Moreno defiende ante la patronal la "estabilidad" que da las mayorías amplias: "Valoremos lo que tenemos"
Tracking Pixel Contents