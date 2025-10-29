Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias

Temporal en Andalucía, en directo: Andalucía supera las 150 incidencias por lluvias, un tercio en Huelva con un herido y atrapados en Ayamonte

Andalucía ha activado igualmente la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones

Fotogalería | Aviso naranja este miércoles por lluvia y viento en Sevilla

Jorge Jiménez

Domingo Díaz

Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

La lluvia ya se hace notar en Andalucía. En las últimas horas se han registrado más de 80 incidencias en toda la comunidad debido a las inclemencias meteorológicas, la mayor parte de ellas en la provincia de Sevilla. Según informa el 112, se acumulan anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre de la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET.

Actualizar
