Temporal en Andalucía, en directo: Andalucía supera las 150 incidencias por lluvias, un tercio en Huelva con un herido y atrapados en Ayamonte
Andalucía ha activado igualmente la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones
La lluvia ya se hace notar en Andalucía. En las últimas horas se han registrado más de 80 incidencias en toda la comunidad debido a las inclemencias meteorológicas, la mayor parte de ellas en la provincia de Sevilla. Según informa el 112, se acumulan anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras.
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre de la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET.
¿Hasta cuándo va a llover en Sevilla?
La AEMET ha activado para este miércoles avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y amarillos en varias zonas de Cádiz, Granada y Málaga. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.
Moreno pide "máxima prudencia" y atención a los mensajes de Emergencias
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a los ciudadanos "máxima prudencia" y que presten atención a los mensajes e indicaciones de los servicios de Emergencias ante las fuertes lluvias que se están produciendo en el oeste de la comunidad, especialmente en la provincia de Huelva.
En una comparecencia en el Palacio de San Telmo tras reunirse con representantes de asociaciones de enfermos de ELA, Moreno ha indicado que el día ha comenzado con el "sobresalto" del aviso rojo decretado por la Aemet por lluvias en el litoral onubense, dónde se ha activado la situación operativa 1 del plan de Emergencias.
El presidente ha recordado que poco después de las diez de la mañana los residentes de los municipios costeros han recibido un mensaje de alerta de carácter "preventivo" para que eviten en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios.
"Que no se utilicen rutas de cotas bajas, como afluentes o riachuelos, que aunque puedan estar secos pueden llevar mucha agua en cuestión de minutos y arrastrar vehículos", ha dicho Moreno, quien ha pedido que se tenga en cuenta "la posibilidad de inundaciones".
Máxima precaución: carretera cortada entre Nerva y Riotinto a la altura de Marismillas
La fuerza de las lluvias a su paso por la provincia de Huelva está dejando numerosas incidencias. Entre ellas, esta carretera cortada a la altura de las Marismillas, entre Nerva y Riotinto.
Huelva en alerta por las fuertes lluvias y varios atrapados en sus coches en Ayamonte
El 112 ha atendido durante las últimas horas más de 150 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, un tercio de ellas concentradas en la provincia de Huelva, donde se ha activado el aviso rojo -riesgo extremo-, con una persona herida por la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y personas atrapadas en coches en Ayamonte y en viviendas en Villablanca.
Según detalla el 112 en un comunicado difundido pasadas las 11.00 horas, los avisos se han sucedido desde las 09.00 horas en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas son por anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.
Se suspende la inauguración del Salón del Motor en Fibes
La mala previsión climática para este miércoles en Sevilla ha provocado la cancelación de la inauguración del Salón del Motor en Fibes, en el que iba a participar el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
En un principio, sólo se han cancelado las actividades previstas para la jornada del miércoles. El evento, uno de los más grandes de su sector, se retomará este jueves.
Según ha informado en declaraciones a Canal Sur Radio Fedeme, organizadora de este evento, se suspende el evento por motivos de seguridad. La lluvia ha mojado parte del cableado y no se puede garantizar la electricidad para el evento.
Estas son las imágenes del paso del temporal por Sevilla
Todas las imágenes del temporal a su paso por la capital.
Recordamos: por el cierre de parques y jardines se suspende durante este miércoles todas las actividades de la Feria del Libro
Ante la notificación recibida por el Cecop (el centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla), con motivo de la alertas amarilla y naranja de lluvia y viento y cierre preventivo de parques y jardines, previstas este miércoles día 29, la Feria del Libro suspende todas sus actividades. La programación se retomará este jueves.
Activación del Plan de Territorial de Emergencias de Sevilla en fase Preemergencia
El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias. Los servicios operativos municipales, informan desde el Consistorio, están alertados ante los avisos emitidos por la Aemet por fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a nuestra ciudad.
Se trata de una medida preventiva y de anticipación a posibles situaciones de riesgo que puedan producirse. "Estamos monitorizando la evolución de los pronósticos oficiales para ofrecer información puntual a la ciudadanía", han dado a conocer el redes sociales.
Amplían al Andévalo y el Condado la alerta roja por lluvias torrenciales
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso por lluvia al nivel rojo que ya estaba activo el litoral de la provincia a las comarcas del Andévalo y El Condado, ya que se espera lluvias torrenciales y fuertes vientos de hasta 60 litros por metros cuadrado hasta las 14,00 horas.
Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, en la provincia de Huelva se ha activado hasta las 14,00 horas la alerta roja en el litoral, pero en la última actualizadión ha extendido el aviso a las comarcas del Condado y Andévalo debido a un Sistema Convectivo de Mesoescala, por el que se esperan precipitación de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrados en doce horas. Además, se espera lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte y que en las próximas horas se extienda hacia el noreste.
