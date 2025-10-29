Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas

La lluvia ha llegado con fuerza en las últimas horas en Andalucía. En total se han registrado más de 150 incidencias en toda la comunidad debido a las inclemencias meteorológicas, la mayor parte de ellas en la provincia de Sevilla y Huelva.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre de la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Esta fase implica la movilización de efectivos de emergencias autonómicos y la coordinación con los ayuntamientos y servicios provinciales ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.

Sevilla, alerta naranja con más de 80 incidencias

Según informa el 112 Andalucía, la provincia de Sevilla ha sido una de las más castigadas por el temporal, acumulando más de 80 incidencias desde la madrugada. Las principales afectaciones han estado relacionadas con anegaciones en el viario público, locales comerciales, sótanos y plantas bajas, además de balsas de agua en la red secundaria de carreteras.

También se han producido caídas de ramas y árboles, así como daños en farolas, señales de tráfico y otros elementos del mobiliario urbano a causa de la combinación de lluvia y viento. En La Puebla de Guzmán, un muro se ha derrumbado en la carretera HU-5401 en dirección a Paymogo, sin que se hayan registrado heridos.

Las localidades más afectadas en la provincia sevillana han sido Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense, concentrándose la mayor parte de los avisos entre las 03:43 y las 04:30 horas de la madrugada.

Huelva, la provincia más afectada

La provincia de Huelva ha sido la más castigada por las precipitaciones. La costa onubense ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales, el nivel máximo de alerta, ante la intensidad y persistencia de las precipitaciones.

El Correo

Desde primeras horas de la mañana se han registrado importantes acumulaciones de agua en Almonte, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya y Lepe, lo que ha provocado inundaciones puntuales, cortes de tráfico y rescates de vehículos atrapados en balsas de agua.

El impactante tornado en Gibraleón

Una de las imágenes más impactantes del temporal ha sido el posible tornado registrado en Gibraleón, que ha causado destrozos en tejados, tendidos eléctricos y varias fincas agrícolas de la zona. Los vecinos aseguran haber escuchado “un fuerte estruendo” y visto una columna de viento y polvo que avanzó a gran velocidad por el municipio. Los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) investigan el fenómeno para confirmar si se trató efectivamente de un tornado o una manga de viento marina localmente intensa.

José Manuel Álvarez Gómez/X

Las lluvias provocan un socavón en Nerva

En la localidad de Nerva, las fuertes precipitaciones han originado un socavón en una de las principales vías de acceso al municipio, lo que ha obligado a cortar temporalmente la circulación mientras operarios del Ayuntamiento y la Diputación evaluaban los daños.

El Correo

Además, la carretera A-476 permanece cortada en varios tramos debido a acumulaciones de agua y desprendimientos, afectando también a las comunicaciones con Minas de Riotinto.

El Correo

Precaución ante la previsión de más lluvias

La AEMET mantiene activos los avisos naranjas y amarillos en gran parte de Andalucía occidental durante las próximas horas, especialmente en Sevilla, Huelva y Cádiz, donde podrían acumularse más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar circular por zonas inundables y no atravesar balsas de agua con el vehículo.