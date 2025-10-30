Así es el parque de Cádiz con más de un siglo de historia y uno de los estanques con cascadas más bonitos de Andalucía

Con más de 30.000 metros cuadrados de extensión y más de un siglo de historia, Cádiz cuenta con un monumental parque entre su patrimonio histórico que no solo es un fiel reflejo de la belleza que encierra la capital, sino la inmensidad natural, paisajística y cultural que ha acogido durante siglos la ciudad más antigua de Europa.

Este enclave que se ha convertido en uno de los favoritos de los gaditanos y visitantes por la hermosura de su entorno es el Parque Genovés, considerado el espacio verde más grande de todo el casco histórico y el segundo de mayor tamaño de toda la ciudad, solo superado por el Parque Celestino Mutis.

Así, fue en 1892 cuando se inauguró este parque que mantiene su imagen de jardín botánico de estilo romántico del siglo XIX y que constituye uno de los lugares "más emblemáticos, serenos y populares" de Cádiz, tal y como señala el propio Ayuntamiento de la ciudad. Un enclave de tal importancia histórica y patrimonial que ha sido declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía y se encuentra incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Parque Genovés, el entorno de Cádiz con más de un siglo de historia y uno de los estanques con cascadas más bonitos de Andalucía / Ayuntamiento de Cádiz

Un parque en pleno casco histórico de Cádiz y a pie de playa

Este parque que se encuentra en pleno corazón de Cádiz y a pie de playa se caracteriza por su asimetría y el irregular trazado de sus paseos, así como la amplia flora que acoge, con más de 150 especies distintas de árboles, palmeras y arbustos, muchas de ellas exóticas procedentes de otros continentes y conservadas en la capital gracias al excepcional "microclima" de la ciudad.

A pesar de que este lugar está repleto de senderos, figuras y fuentes, su principal reclamo y el mayor emblema de la zona es su estanque con cascadas, por cuyo interior transcurre una gruta que se puede visitar, mientras que desde fuera se puede contemplar la magnitud de su conjunto compuesto por rocas, agua y vegetación.

El Parque Genovés de Cádiz, lleno de monumentos, esculturas y naturaleza

De igual modo, este parque cuenta con diversos monumentos y esculturas que lo hacen único en el mundo, como el conjunto 'Niños bajo el paraguas', más conocido como 'la fuente de los niños del paragüitas', o las esculturas a José Celestino Mutis, a la Duquesa de la Victoria, a José María Pemán, a Félix Rodríguez o a la Batalla de Trafalgar.

A esto se suma un amplio conjunto de mobiliario urbano con verjas, farolas y un quiosco "al gusto de la época", así como el Teatro de Verano José María Pemán. "Tiene una gran belleza", sentencia el Consistorio sobre este parque que se ha convertido en todo un emblema de la capital.