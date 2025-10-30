La crisis de financiación de la dependencia se agrava: la Junta asume en solitario un nuevo aumento del gasto

Una de cada cinco prestaciones por Dependencia en España está localizada en Andalucía. Es decir, la comunidad andaluza, por tener el sistema más grande del país, es el territorio con más usuarios dependientes. Al volumen del sistema se suman las largas listas de espera para obtener el grado o recibir la prestación. Nadie espera tanto como un andaluz para saber qué grado tiene de dependencia. Por ello, el aumento del presupuesto es una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos y las asociaciones.

Desde 2006, la ley establece que la Dependencia se debe cofinanciar de forma equitativa (50%-50%) entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, algo que jamás se ha cumplido en ningún territorio. El ejecutivo autonómico anunció este semana el presupuesto para 2026: 2.610,6 millones de euros para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). El gasto alcanza un récord crece un 12% respecto al presupuesto de este año. Sin embargo, el Estado que carece de Presupuestos Generales no ha aprobado un incremento de su aportación para el próximo año.

Según la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, el presupuesto que se destinará este año a Dependencia es "la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía". Sin embargo, el año que viene, el Gobierno de Pedro Sánchez solo financiará el 29% del presupuesto a la Dependencia de Andalucía, una cifra que se aleja del 50% que pide la ley. De acuerdo con la memoria de financiación que ha publicado el Imserso, entre 2025 y 2024 la financiación del Estado cayó un 44,7%. Este año, de nuevo, se agravará el desequilibrio en la cofinanciación: según los cálculos de la Junta abonará el 71% del presupuesto mientras que el Gobierno se limita a un 29%.

"No podemos seguir así con el Estado. Nosotros no podemos asumir el 70% del sistema, parece que las listas de espera son todas nuestras", apuntan desde el equipo de la consejera de Hacienda. "Íbamos muy bien entre los años 2022 y 2024 y hemos vuelto a niveles del 29% para el próximo año", sostienen desde Hacienda.

En 2020, tal como se muestra en esta gráfica, el Estado aportó el 19,69% del presupuesto, una cifra que subió hasta el 24,74% en 2021. Desde ese año, la cifra creció notablemente durante los próximos dos años, pero volvió a bajar en 2024 quedándose en el 34,90%.

Esta tendencia también se traduce a nivel nacional. En 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez solo aportó el 26,96% del presupuesto general a la Dependencia y las comunidades autónomas tuvieron que acarrear con más del 70% de la financiación.

Nuevas medidas para la Dependencia

El principal objetivo de la Junta es sumar 20.000 nuevas personas beneficiaras atendidas por el sistema de dependencia en 2026. Así, se comprometen a un crecimiento neto en torno a 4.000 personas beneficiarias en Atención Residencial y Centros de día, 10.000 personas beneficiarias en el servicio de ayuda a domicilio, y 6.000 personas beneficiarias en prestaciones económicas.

A mediados de mes, la consejera de Inclusión, Loles López, defendía en el Parlamento andaluz cifras récord en 2025 en personas beneficiarias: 311.672 usuarios y 472.375 prestaciones. "Quien no cumple ni apuesta por la dependencia es el Gobierno de Sánchez, que no aporta ni el 30% de lo que debería, que es el 50% según recoge el Pacto de Estado para la Dependencia".

En 2026 la Junta abonará el 71% del presupuesto mientras que el Gobierno reducirá su aportación al 29%

Con el presupuesto que se destine en 2026 el objetivo de la Junta es aplicar las medidas diseñadas para el cumplimiento, en materia de dependencia, del Pacto Social y Económico de Andalucía. En este sentido, la Junta se compromete a desarrollar el procedimiento establecido para reconocer el grado de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía (SAAD). Como consecuencia, se espera reducir los tiempos de espera en la tramitación y mejorando los procesos administrativos. A día de hoy, un andaluz espera 496 días para que obtener el grado y 63 días para recibir la prestación. Este último dato se ha reducido en un 70% aproximadamente en un año.

Para mejorar las demoras de la lista de espera se organizarán los recursos humanos dedicados a la atención de la dependencia para garantizar un servicio "ágil, accesible y centrado en la ciudadanía". "Se pretende mejorar el sistema de gestión de agendas del personal de atención a la dependencia (gestión de citas, recogida y análisis de encuestas de satisfacción), y reforzar las tareas de grabación de las solicitudes presentadas, con el objetivo de mejorar su tramitación", señala la memoria de Presupuestos de 2026.

Según la Junta, con la optimización de la gestión administrativa, la mejora de la organización de los recursos humanos y de los sistemas de información se busca agilizar la tramitación de los expedientes, reducir los tiempos de espera y avanzar en la implantación del nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.