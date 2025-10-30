Desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias atendidas en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la desactivación de la fase de emergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a las 7.50 horas de este jueves, tras una jornada marcada por las intensas lluvias y más de 1.499 incidencias atendidas en la comunidad. El operativo ha pasado a fase de preemergencia, lo que supone un alivio en la situación meteorológica tras un episodio de precipitaciones excepcionales que ha afectado con especial intensidad a Sevilla y Huelva.

En un comunicado, el 112 ha informado de que este Fenómeno Meteorológico Adverso ha afectado fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344); aunque también se ha dejado sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Tipología de incidencias

Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos con hasta 1.112 incidencias, seguidas de los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Heridos y daños materiales

Las intensas precipitaciones dejaron ayer un herido muy grave en Gibraleón y un afectado en Carmona, además de numerosas calles y carreteras anegadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro de Sevilla.

Los picos de mayor actividad se alcanzaron al mediodía con inundaciones en centros sanitarios, como el Hospital Macarena, que activó su plan de contingencia y pudo seguir garantizando los servicios asistenciales; polígonos industriales como El Pino en Sevilla o Los Espartales en La Rinconada. También se vieron afectados un colegio mayor y varias residencias en Carmona, en una de las cuales fueron evacuados sus usuarios a otro centro.

Restablecida la circulación en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla Adif ha dado por restablecida la circulación en la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla que permanecía cortada desde el mediodía del miércoles como consecuencia de los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron la caída de la catenaria a la altura de San Juan del Puerto (Huelva). Así lo ha indicado Adif, que ha informado de que la vía vuelve a estar operativa al completo tras reparar la avería de electrificación. El corte de la circulación se produjo a las 12.20 horas de ayer cuando las fuertes lluvias provocaron la caída de la catenaria. Esa avería afectó significativamente al tren de Media Distancia Huelva-Sevilla de las 10.51 horas, que quedó detenido en el trayecto con 56 pasajeros.

Efectos en la capital y provincia

La subida del nivel del agua en las calles de Sevilla y la afección a los semáforos comprometió la circulación en numerosos barrios de la capital como el casco histórico, Nervión, San Pablo - Santa Justa, Sevilla Este o Triana, entre otros.

En la provincia de Huelva, los casos se concentraron a primera hora de la mañana con la inundación de un colegio en Cartaya y otro centro educativo en Valverde del Camino, localidad en la que también se anegó una Unidad de Salud Mental. También se cayeron muros y árboles en distintas poblaciones onubenses y la fuerza del viento provocó destrozos en puntos del litoral como Lepe o Isla Cristina.

En el resto de las provincias, los casos fueron de carácter más puntual y asociados fundamentalmente a problemas en la red secundaria de carreteras y anegaciones de bajos y garajes.

Carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene a esta hora siete carreteras cortadas en la comunidad autónoma andaluza debido a los efectos de las inundaciones: la CA-9101 entre los kilómetros 0 y 3 en La Nava y Lapa-Madrigueras, la CO-4207 en La Zarza, la A-474 en Bollullos de la Mitación (km 18); la A-92 (km 0.33), la salida al kilómetro 3 de la SE-30, así como las SE-3102 en la capital y la SE-4108 en Carmona.

Transporte ferroviario y planes locales

En cuanto al tráfico ferroviario, se ha restablecido la mayor parte del servicio de cercanías, aunque sigue afectada la línea Sevilla-Huelva y el trayecto Cádiz-Madrid.

La Junta de Andalucía activó el pasado lunes a las 09.28 horas la fase de preemergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, que se elevó ayer miércoles, a las 09.18 horas, a fase de emergencia, desactivada esta mañana para volver a la preemergencia.

Hasta 54 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL): 38 en Huelva, nueve en Sevilla, cinco en Granada, y uno en Málaga y Cádiz.