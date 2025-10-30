Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias atendidas en Andalucía

Las intensas precipitaciones dejaron ayer un herido muy grave en Gibraleón y un afectado en Carmona, además de numerosas calles y carreteras anegadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro de Sevilla

Temporal de lluvia y viento en Córdoba: el paraguas toma el protagonismo

Temporal de lluvia y viento en Córdoba: el paraguas toma el protagonismo / A.J. González

El Correo

El Correo

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la desactivación de la fase de emergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a las 7.50 horas de este jueves, tras una jornada marcada por las intensas lluvias y más de 1.499 incidencias atendidas en la comunidad. El operativo ha pasado a fase de preemergencia, lo que supone un alivio en la situación meteorológica tras un episodio de precipitaciones excepcionales que ha afectado con especial intensidad a Sevilla y Huelva.

En un comunicado, el 112 ha informado de que este Fenómeno Meteorológico Adverso ha afectado fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344); aunque también se ha dejado sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Tipología de incidencias

Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos con hasta 1.112 incidencias, seguidas de los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Heridos y daños materiales

Las intensas precipitaciones dejaron ayer un herido muy grave en Gibraleón y un afectado en Carmona, además de numerosas calles y carreteras anegadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro de Sevilla.

Los picos de mayor actividad se alcanzaron al mediodía con inundaciones en centros sanitarios, como el Hospital Macarena, que activó su plan de contingencia y pudo seguir garantizando los servicios asistenciales; polígonos industriales como El Pino en Sevilla o Los Espartales en La Rinconada. También se vieron afectados un colegio mayor y varias residencias en Carmona, en una de las cuales fueron evacuados sus usuarios a otro centro.

Restablecida la circulación en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla

Adif ha dado por restablecida la circulación en la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla que permanecía cortada desde el mediodía del miércoles como consecuencia de los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron la caída de la catenaria a la altura de San Juan del Puerto (Huelva).

Así lo ha indicado Adif, que ha informado de que la vía vuelve a estar operativa al completo tras reparar la avería de electrificación.

El corte de la circulación se produjo a las 12.20 horas de ayer cuando las fuertes lluvias provocaron la caída de la catenaria.

Esa avería afectó significativamente al tren de Media Distancia Huelva-Sevilla de las 10.51 horas, que quedó detenido en el trayecto con 56 pasajeros.

Efectos en la capital y provincia

La subida del nivel del agua en las calles de Sevilla y la afección a los semáforos comprometió la circulación en numerosos barrios de la capital como el casco histórico, Nervión, San Pablo - Santa Justa, Sevilla Este o Triana, entre otros.

En la provincia de Huelva, los casos se concentraron a primera hora de la mañana con la inundación de un colegio en Cartaya y otro centro educativo en Valverde del Camino, localidad en la que también se anegó una Unidad de Salud Mental. También se cayeron muros y árboles en distintas poblaciones onubenses y la fuerza del viento provocó destrozos en puntos del litoral como Lepe o Isla Cristina.

En el resto de las provincias, los casos fueron de carácter más puntual y asociados fundamentalmente a problemas en la red secundaria de carreteras y anegaciones de bajos y garajes.

Carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene a esta hora siete carreteras cortadas en la comunidad autónoma andaluza debido a los efectos de las inundaciones: la CA-9101 entre los kilómetros 0 y 3 en La Nava y Lapa-Madrigueras, la CO-4207 en La Zarza, la A-474 en Bollullos de la Mitación (km 18); la A-92 (km 0.33), la salida al kilómetro 3 de la SE-30, así como las SE-3102 en la capital y la SE-4108 en Carmona.

Transporte ferroviario y planes locales

En cuanto al tráfico ferroviario, se ha restablecido la mayor parte del servicio de cercanías, aunque sigue afectada la línea Sevilla-Huelva y el trayecto Cádiz-Madrid.

La Junta de Andalucía activó el pasado lunes a las 09.28 horas la fase de preemergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, que se elevó ayer miércoles, a las 09.18 horas, a fase de emergencia, desactivada esta mañana para volver a la preemergencia.

Hasta 54 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL): 38 en Huelva, nueve en Sevilla, cinco en Granada, y uno en Málaga y Cádiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Temporal en Andalucía: así hemos contado minuto a minuto el caos de incidencias en la comunidad este miércoles
  2. La lluvia pone en alerta a Andalucía: 80 avisos por inundaciones y retenciones
  3. Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
  4. La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
  5. La Junta reserva 600 millones para subidas salariales a su plantilla pese al bloqueo del acuerdo estatal
  6. Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
  7. Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño
  8. Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas

Desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias atendidas en Andalucía

Desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias atendidas en Andalucía

Fotografían un extraño lince de color blanco en Andalucía

Fotografían un extraño lince de color blanco en Andalucía

Así es el parque de Cádiz con más de un siglo de historia y uno de los estanques con cascadas más bonitos de Andalucía

Así es el parque de Cádiz con más de un siglo de historia y uno de los estanques con cascadas más bonitos de Andalucía

Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz

Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en Almería, Granada y Málaga

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en Almería, Granada y Málaga

La plantilla de la Junta de Andalucía llega a un registro histórico: 297.069 empleados, el 70% sanitarios y docentes

La plantilla de la Junta de Andalucía llega a un registro histórico: 297.069 empleados, el 70% sanitarios y docentes

Andalucía alcanza su récord de recaudación en el IRPF: un 10% más de ingresos y otros 200.000 contribuyentes más

Andalucía alcanza su récord de recaudación en el IRPF: un 10% más de ingresos y otros 200.000 contribuyentes más

La tromba de agua histórica que sumió a Sevilla en un caos: 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo

La tromba de agua histórica que sumió a Sevilla en un caos: 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo
Tracking Pixel Contents