El tiempo en Andalucía
No guardes el paraguas: Aemet prevé lluvias débiles en parte de Andalucía este fin de semana
Se prevé un fin de semana con cielos variables, lluvias débiles y temperaturas suaves en la mayor parte de la región
El tiempo en Andalucía desde el viernes al domingo será muy variado con nubes, claros y lluvias aisladas dependiendo de las zonas y los días. Según los mapas meteorológicos de Aemet puede haber lluvias débiles en Huelva, Sevilla Córdoba, Cádiz y Jaén, pero muy débiles y en determinados tramos horarios.
El viernes habrá cielos nubosos sin descartar lluvias débiles ocasionales por la mañana en torno a las 08.00 horas en el norte de Huelva y Córdoba, además de la mitad norte de Sevilla, pero sin alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. No habrá cambios en las temperaturas, en torno a los 25 grados de media en las máximas; y los vientos serán de flojos a moderados.
El sábado no variará mucho, el frente de borrasca se sitúa en el norte de la península y afectará poco a Andalucía, solo al final del día. De 06.00 a 12.00 horas son posibles lluvias muy débiles también en Huelva, Sevilla y Córdoba; aunque aumentarán un poco la intensidad desde las 18.00 a 24.00 horas, pero nada fuera de lo normal y aisladas. Las temperaturas estarán sin cambios prácticamente.
Hay un cambio el domingo. El frente que está en el norte cruzará la península en dirección sureste debilitándose hasta deshacerse antes de llegar a la costa mediterránea. Esto dejará en la mitad sur en Andalucía cielos nubosos a cubiertos y lluvias que irán disminuyendo a partir del mediodía. Así, de 00.00 a 06.00 horas podría haber lluvias en Huelva, Sevilla y Córdoba; posteriormente se desplazarían las precipitaciones hacia el este pero muy aisladas y residuales, cubriendo las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Las temperaturas estarán con pocos cambios y los vientos serán de componente oeste flojos a moderados, más intensos en el litoral.
