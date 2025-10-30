Victoria Flores

Manuel Gavira, en el IV capítulo de 'En el patio del Parlamento'.

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) llegó a la política de casualidad. Fue de los primeros en sumarse a las filas de Vox en 2015, cuando la formación todavía no había entrado en ninguna institución. El entonces responsable del partido le pidió ayuda para darle forma a las medidas que clamaban los de Santiago Abascal en Madrid. Así fue como se afilió al partido. Conocer a Abascal le hizo entrar "de cabeza" en el proyecto. Desde entonces, siempre ha ido de número uno en la lista por Cádiz. Más información