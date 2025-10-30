La plantilla de la Junta de Andalucía alcanza un nuevo récord: 297.069 empleados, el 70% sanitarios y docentes

Uno de cada tres euros del presupuesto andaluz se destina a pagar a la plantilla. Concretamente, las cuentas de 2026 reservan para gastos de personal 16.993 millones de euros, lo que supone 600 millones más que el pasado ejercicio. Este nuevo aumento responde principalmente a un nuevo crecimiento en la plantilla que alcanza su récord histórico: 297.069 profesionales, cinco mil más que en 2025.

"La prioridad de este presupuesto es claramente la educación y la sanidad", repite la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a la hora de presentar el presupuesto de 2026. Y eso se refleja en las cifras del anexo de personal: todo el crecimiento de la plantilla incide en estas dos consejerías: hay más plazas de sanitarios y más de docentes que en años anteriores.

El mayor volumen de profesionales pertenecen al ámbito sanitario, un total de 118.711 lo que supone 3.305 plazas más de las previstas en el año 2025. Este es el crecimiento neto de la plantilla después de la aprobación la pasada semana de un nuevo plan de contrataciones. El resto de plazas que se crean se compensan con otras que se amortizan en distintos ámbitos dependientes de la Consejería de Sanidad. Esto supone un aumento del presupuesto de personal de 521 millones de euros.

El segundo gran volumen de personal depende del área de Educación. Después de años en los que se ha producido un retroceso , para 2026 la plantilla aumenta hasta los 108.654 profesionales, 1800 más que el año pasado. Este crecimiento, que supone un gasto extraordinario de 173 millones de euros, cobra especial relevancia para el Gobierno andaluz dado que al mismo tiempo se está registrando una caída continuada del número de alumnos en colegios e institutos.

El resto de la plantilla de la Junta de Andalucía para 2026 está formada por los profesionales de la Administración General (47.065) , de Justicia (8.423) y de personal laboral no incluido en el convenio colectivo (14.216).

600 millones para la subida salarial

Los presupuestos reservan también fondos suficientes para una subida salarial pese a la "incertidumbre existente" dado que se trata de un incremento que depende del resultado de las negociaciones entre el Gobierno central y los sindicatos.

El Gobierno autonómico ha dado ya los pasos que le corresponden: reservó 300 millones de euros en 2025, que no se llegaron a ejecutar al no actualizarse este año las nóminas, y consignará otros 300 millones en las cuentas de 2026 que aprobó el Consejo de Gobierno este martes. Por tanto, tiene 600 millones disponibles a la espera de qué se determine si habrá actualización de las retribuciones y qué porcentaje se aplicará.