Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en Almería, Granada y Málaga
El epicentro se ha localizado a una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que, a las 22.38 horas de este miércoles, se ha registrado un terremoto de magnitud 4,2 al norte del mar de Alborán, cerca de la costa de Almería. El seísmo se ha sentido en varios puntos de esta provincia, así como en zonas de Granada y Málaga.
Según los datos publicados por el organismo en su página oficial, consultada por Europa Press, el epicentro se ha localizado en las coordenadas 36.5255 de latitud y -2.8730 de longitud, a una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar.
El terremoto se ha percibido en varios municipios costeros próximos al epicentro, entre ellos la capital y la zona de Roquetas de Mar, así como en distintos puntos de las provincias de Granada y Málaga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Temporal en Andalucía, en directo: activados los avisos a los móviles en Huelva y se recomienda no desplazarse
- Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- A58', todo empezó el día que Juanma Moreno se tatuó su mayoría absoluta
- Tres rutas sencillas con las que enamorarte de la Sierra de Huelva este otoño
- Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
- La manifestación por la crisis del cribado de cáncer del domingo: cómo se organiza, qué reivindica y quiénes estarán
- Andalucía aprueba una oferta de empleo de 10.289 plazas para sanidad: cubrirá todas las vacantes y ampliará la plantilla