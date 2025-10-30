Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en Almería, Granada y Málaga

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que, a las 22.38 horas de este miércoles, se ha registrado un terremoto de magnitud 4,2 al norte del mar de Alborán, cerca de la costa de Almería. El seísmo se ha sentido en varios puntos de esta provincia, así como en zonas de Granada y Málaga.

Según los datos publicados por el organismo en su página oficial, consultada por Europa Press, el epicentro se ha localizado en las coordenadas 36.5255 de latitud y -2.8730 de longitud, a una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar.

El terremoto se ha percibido en varios municipios costeros próximos al epicentro, entre ellos la capital y la zona de Roquetas de Mar, así como en distintos puntos de las provincias de Granada y Málaga.