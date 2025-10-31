Andalucía confirma un tercer caso de fiebre del Nilo en La Rinconada y declara a Almensilla en alerta

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado áreas en alerta los municipios sevillanos de La Rinconada, tras confirmarse que un vecino ha contraído fiebre del Nilo occidental y Almensilla, tras detectar la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

El caso del vecino de La Rinconada es el tercero confirmado esta temporada en Andalucía, que, como el vecino de Morón de la Frontera con FNO confirmado este jueves, evolucionan favorablemente. Anteriormente, se habían registrado un caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería), además del caso probable de un menor en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas, informa la Consejería en una nota de prensa.

Por otro lado, la búsqueda activa de casos leves en las áreas en alerta y las comarcas de especial seguimiento contempladas en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía ha realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 350 usuarios y todos han resultado negativos.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Municipios en alerta

La Delegación Territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Sevilla ha informado de esta situación a los ayuntamientos de La Rinconada y Almensilla y a la Diputación de Sevilla. Ambas localidades se unen en esta situación a los municipios almerienses de Benahadux y Carboneras, que permanecerán en alerta hasta el 13 de noviembre; al núcleo de Tahivilla, en Tarifa (Cádiz), hasta el 5 de noviembre; el cordobés de Guadalcázar, hasta el 26 de noviembre; el jienense de La Carolina, hasta el 5 de noviembre; el barrio malagueño de Tarajal, también hasta el 5 de noviembre, y los sevillanos de La Luisiana, hasta el 5 de noviembre; Coria del Río, hasta el 11 de noviembre; Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones, con un total actual de 202 trampas instaladas, se ha observado abundancia en los municipios de Barbate (Cádiz) y Coria del Río, La Puebla del Río (zona Cañada de los pájaros, zona de Dehesa de Abajo, Brazo del Este y núcleo urbano), Los Palacios y Villafranca (Humedal Cerro de las cigüeñas) e Isla Mayor (Sevilla).

Asimismo, existe nivel elevado en los municipios sevillanos de Benacazón y Fuentes de Andalucía; y nivel moderado en Almodóvar del Río y Guadalcázar (Córdoba), Campofrío (Huelva), Jaén; los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Mijas y Málaga, y los municipios sevillanos de Almensilla, Bollullos de la Mitación, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Guillena, Gelves, Palomares del Río, Lebrija, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa. El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.