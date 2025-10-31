Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez detenidos en Huelva durante la descarga de tres toneladas y media de hachís desde una narcolancha

La interceptación se produjo tras detectar una narcolancha que se aproximaba a la costa de Huelva, donde le esperaba otra embarcación panelable para guiarla y evitar que encallara en zonas de poca profundidad

La Guardia Civil ha detenido a diez personas cuando descargaban 3.520 kilos de hachís repartidos en 88 fardos desde una embarcación próxima a la costa de Huelva, en una operación en la que también se han intervenido dos vehículos y una narcolancha utilizada para el transporte de la droga.

Intervención en la costa onubense

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la interceptación se produjo tras detectar una narcolancha que se aproximaba a la costa de Huelva, donde le esperaba otra embarcación panelable para guiarla y evitar que encallara en zonas de poca profundidad.

Al comprobar que la descarga de la droga en tierra firme era inminente, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia para detener a los implicados e incautar el alijo. Durante la operación, la Guardia Civil observó cómo ambas embarcaciones navegaban por los caños y realizaban el traspaso del hachís de una a otra.

Diez detenidos y droga incautada

Posteriormente, la embarcación panelable continuó hacia tierra firme, mientras que la narcolancha tomó rumbo a mar abierto. En el momento en que comenzó la descarga del hachís, los agentes intervinieron y arrestaron a los sospechosos.

Durante la actuación, los detenidos intentaron huir adentrándose en la zona de marisma, aunque fueron finalmente localizados y arrestados.

