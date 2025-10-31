Un diputado del PP sobre las mujeres víctimas del cribado: "Se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillemos"

El diputado del PP Pablo Venzal ha protagonizado una de las polémicas del día en el Parlamento andaluz por su intervención en la comisión de Hacienda. Venzal se refirió en su intervención a la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama. En un momento delicado, en el que la Junta de Andalucía ha decidido bajar el tono frente a las mujeres denunciantes de los fallos en el sistema de salud, Venzal ha roto el guion de su partido. Sus comentarios han sido diana de la oposición de izquierdas, sobre todo del PSOE. El diputado Josele Aguilar, líder del PSOE de Málaga, le ha recriminado en redes: "Nos son números, son mujeres. En el PP no habéis entendido nada".

"La única cuestión en el problema del cribado es que la Junta de Andalucía hizo un cribado a 300.000 mujeres", ha defendido el diputado del PP por Almería, señalando que de esos exámenes médicos "solo un 3,5 por mil" son "dudosos", con categoría de BI-RADS 3 y de esos "solo el 2% presenta enfermedad". "Y de ese 2% que presenta enfermedad vamos a ver cuántas no se han notificado y cuántas son las perjudicadas porque eso se verá en vía tribunales donde llegan las reclamaciones y seguramente se contaran con los dedos de una mano por mucho que chillemos", señaló Venzal.

Su mensaje ningunea el número de afectadas y choca con el giro que había logrado en la comunicación esta semana la Junta de Andalucía. Esa nueva relación con la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) se alcanzó este miércoles con la primera reunión entre el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y la entidad que preside Angela Claverol. Cuando se cumple un mes de la difusión de los primeros testimonios de mujeres que habían sufrido retrasos y fallos en el sistema de cribados, ambas partes mantuvieron una cita que el Gobierno autonómico ha calificado como "larga y fructífera". En el encuentro se acordó abrir una etapa de "diálogo y colaboración mutua".

Ya a principios de semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desmarcó de esa línea del PP-A dura con las mujeres víctimas de los fallos del cribado, que llevó incluso a cuestionar la movilización que Amama lideró el pasado domingo en Sevilla y sus resultados. A diferencia de las declaraciones del portavoz del PP-A, Toni Martín, que dijo que esa concentración a las puertas de San Telmo había sido un "fracaso absoluto de la izquierda y los sindicatos", Moreno defendió que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente".

Presupuestos de Sanidad

En la comisión parlamentaria para presentar el proyecto de prsupuestos para 2026 de su Consejería, Antonio Sanz ha recordado las grandes cifras: 16.265 millones (un 7,36% del PIB regional y un tercio del presupuesto global para Andalucía); un 35% de las cuentas para Atención Primaria y dar así, entre otras cuestiones, "cumplimiento" al pacto firmado con los sindicatos; 10.257 millones (un 6% que en 2025) para atención hospitalaria; y un gasto por habitante de 1.887 euros, un 61% más que el que había en 2018. "Este presupuesto para Sanidad no sólo supera el presupuesto total de Galicia para 2025 --que es de 13.939 millones de euros-- sino el de todas las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana", ha abundado.

Los grupos parlamentarios de la izquierda coincidieron en calificar el proyecto de presupuestos para sanidad de "electoralista", "poco creíble" y de "propaganda", y han llamado la atención sobre el hecho de que las cuentas son las más altas de la historia, según la Junta, pero con un servicio público que va "cada vez peor". Igualmente, han alertado del incremento en el gasto farmacéutico "descontrolado" (un tercio del total); un aumento que podría haberse evitado, han sostenido, si se hubiera mantenido la subasta de medicamentos, eliminada en 2018.

Montero apela a las mujeres

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, destacó este viernes el "poderío" de las mujeres andaluzas y que "se dejan la piel por la sanidad pública". Lo hizo en el marco de un encuentro que la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha mantenido en San Roque (Cádiz) con la Asociación de Mujeres Progresistas 'Carmen Brú', según informó el PSOE-A en una nota.

Montero ha reivindicado en este acto el papel que juegan las mujeres en la defensa de la sanidad pública, por la que, ha dicho, "se dejan la piel", porque "en esto nos va la vida". "Las mujeres tenemos que defender a capa y espada al sistema sanitario", ha proclamado la líder socialista, quien ha asegurado que ya ha llegado la hora de "desenmascarar" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "una persona que ha deteriorado el sistema sanitario, el sistema educativo, el de la dependencia y que no ha hecho avanzar los derechos de las mujeres", según ha denunciado.