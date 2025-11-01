Jerez se moviliza contra la puesta en libertad de la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería

Un numeroso grupo de personas ha salido a las calles de Jerez en protesta contra la puesta en libertad de la profesora que, presuntamente, habría agredido a los menores de una guardería de la ciudad gaditana. Con pancartas en las que rezaban mensajes de "Justicia ya" y "Los niños no se tocan", un numeroso grupo de ciudadanos ha puesto de manifiesto su disconformidad con el hecho de que la docente esté en libertad después de los señalamientos por supuestas agresiones en el centro de Educación Infantil de La Granja.

La profesora, que fue puesta en libertad el pasado martes, tiene que cumplir una orden de alejamiento, por lo que no se podrá acercar a menos de 200 metros del centro. La acusada, que se acogió a su derecho de no declarar en su comparecencia judicial, ya ha sido despedida del Centro de Educación Infantil La Granja nada más conocerse los hechos y se le investiga como presunta autora de un delito contra la integridad moral.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, por su parte, también ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esta persona llevaba cerca de 15 años trabajando en este centro educativo sin que consten denuncias previas por su comportamiento. La investigación dio comienzo después de que las cámaras de seguridad de la guardería mostraran este tipo de actos, según adelantó Diario de Jerez, procediendo desde la dirección a su despido inmediato.

Ahora los ciudadanos protestan, no sólo contra la actitud de la profesora, sino con su puesta en libertad.