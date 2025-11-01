Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración

Jerez se moviliza contra la puesta en libertad de la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería

La docente ya ha sido despedida y no se puede acercar al centro educativo a menos de 200 metros

Protesta en Jerez, este sábado, contra la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería

Protesta en Jerez, este sábado, contra la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería / El Correo

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un numeroso grupo de personas ha salido a las calles de Jerez en protesta contra la puesta en libertad de la profesora que, presuntamente, habría agredido a los menores de una guardería de la ciudad gaditana. Con pancartas en las que rezaban mensajes de "Justicia ya" y "Los niños no se tocan", un numeroso grupo de ciudadanos ha puesto de manifiesto su disconformidad con el hecho de que la docente esté en libertad después de los señalamientos por supuestas agresiones en el centro de Educación Infantil de La Granja.

La profesora, que fue puesta en libertad el pasado martes, tiene que cumplir una orden de alejamiento, por lo que no se podrá acercar a menos de 200 metros del centro. La acusada, que se acogió a su derecho de no declarar en su comparecencia judicial, ya ha sido despedida del Centro de Educación Infantil La Granja nada más conocerse los hechos y se le investiga como presunta autora de un delito contra la integridad moral.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, por su parte, también ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esta persona llevaba cerca de 15 años trabajando en este centro educativo sin que consten denuncias previas por su comportamiento. La investigación dio comienzo después de que las cámaras de seguridad de la guardería mostraran este tipo de actos, según adelantó Diario de Jerez, procediendo desde la dirección a su despido inmediato.

Noticias relacionadas y más

Ahora los ciudadanos protestan, no sólo contra la actitud de la profesora, sino con su puesta en libertad.

TEMAS

  1. Temporal en Andalucía: así hemos contado minuto a minuto el caos de incidencias en la comunidad este miércoles
  2. La lluvia pone en alerta a Andalucía: 80 avisos por inundaciones y retenciones
  3. Andalucía destina 214 millones a ampliar plantilla tras la crisis sanitaria y atenúa el déficit de Enfermería con 1600 contratos
  4. La Junta reserva 600 millones para subidas salariales a su plantilla pese al bloqueo del acuerdo estatal
  5. Vídeo | Impresionantes imágenes del temporal en Andalucía: Sevilla y Huelva, las más afectadas
  6. La Junta alerta de la llegada de un 'tren de borrascas importante' a Andalucía
  7. Amplían la investigación por fraccionamiento de contratos pese al intento del SAS de poner fin a la instrucción
  8. Ya es oficial el calendario laboral de 2026: Andalucía tendrá cuatro fines de semana largos y dos 'superpuentes'

Jerez se moviliza contra la puesta en libertad de la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería

Jerez se moviliza contra la puesta en libertad de la profesora acusada de presunto maltrato en una guardería

Los guardias civiles sufren casi una agresión al día en Andalucía: "Los narcos se ríen de nosotros"

Los guardias civiles sufren casi una agresión al día en Andalucía: "Los narcos se ríen de nosotros"

No habrá consulta popular en Punta Umbría para eliminar la Zona ORA: Junta y Gobierno, en contra

No habrá consulta popular en Punta Umbría para eliminar la Zona ORA: Junta y Gobierno, en contra

Un diputado del PP sobre las mujeres víctimas del cribado: "Se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillemos"

Un diputado del PP sobre las mujeres víctimas del cribado: "Se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillemos"

Andalucía confirma un tercer caso de fiebre del Nilo en La Rinconada y declara a Almensilla en alerta

Andalucía confirma un tercer caso de fiebre del Nilo en La Rinconada y declara a Almensilla en alerta

Diez detenidos en Huelva durante la descarga de tres toneladas y media de hachís desde una narcolancha

Diez detenidos en Huelva durante la descarga de tres toneladas y media de hachís desde una narcolancha

El temporal de Andalucía se cobra su primera víctima: fallece el vecino de Gibraleón golpeado por un toldo

El temporal de Andalucía se cobra su primera víctima: fallece el vecino de Gibraleón golpeado por un toldo

Andalucía aumenta el gasto en vivienda pero debilita a su empresa pública: recorte de plantilla e inversión congelada

Andalucía aumenta el gasto en vivienda pero debilita a su empresa pública: recorte de plantilla e inversión congelada
Tracking Pixel Contents