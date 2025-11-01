Así es la ruta de Jaén considerada una de las más bonitas del toda España: una 'Cresta del Diablo' con las mejores vistas de la sierra

El extenso y rico patrimonio natural con el que cuenta Andalucía hace que sea uno de los destinos favoritos para los amantes de los deportes al aire libre, que ven en la inmensidad de las sierras y montes de la comunidad autónoma los mejores enclaves para los que unir diversión, paz y reto con las mejores vistas. Es lo que ofrece la 'Cresta del Diablo', una ruta de senderismo ubicada en la provincia de Jaén que está considerada una de las más bonitas de todo el país por las impresionantes vistas que ofrece.

En concreto, este enclave se encuentra en el cerro de Jabalcruz, a apenas unos minutos de la ciudad de Jaén, y consta de un sendero circular de 11 kilómetros que se puede realizar en unas cinco horas. A pesar del gran desnivel que alcanza, con puntos de más de 1.600 metros de altitud, el buen estado del terreno hace que la dificultad de la ruta sea moderada.

Durante estos 11 kilómetros, los senderistas atravesarán bosques de pinos, tramos rocosos y páramos despejados que permiten disfrutar de una de las panorámicas más impresionantes de la provincia. Además, durante los días despejados y soleados, se pueden contemplar desde su cima los bosques y cadenas montañosas que lo rodean, como el cerro de La Peña, y el propio núcleo urbano de Jaén.

Cómo llegar a la Cresta del Diablo de Jaén, una de las rutas más bonitas

Una ruta que, debido a su cercanía con la capital de Jaén y la belleza de su entorno, se ha convertido en una de las más emblemáticas para los amantes del montañismo y la vida al aire libre. Para poder realizar esta ruta, es necesario llegar al antiguo balneario de Jabalcruz, accesible a través de la A-6050 tomando el desvío que sale a la izquierda hacia las antiguas termas.

Así es la ruta de Jaén considerada una de las más bonitas del toda España: una 'Cresta del Diablo' tiene las mejores vistas de la sierra / Trail IES Fuente de la Peña

Tras esto, solo hay que seguir las señalizaciones de este sendero que alcanza la cima del propio cerro de Jabalcruz, donde se encuentra el principal atractivo de este enclave, la Cresta del Diablo, en la que se unen varias cimas que dejan una espectacular estampa de la naturaleza más salvaje de toda Andalucía.