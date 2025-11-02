La Fábrica de Artillería, gran escaparate de la moda de autor andaluza: "Este se lo podría poner la reina"

La Antigua Fábrica de Artillería de Sevilla se ha convertido en el gran escaparate de la moda de autor andaluza. Una de sus salas más impactantes está envuelta de seda salvaje, tul, lana, terciopelo, bordados, pedrería y lentejuelas. Las golondrinas de Bécquer vuelan en un traje de chaqueta, la buganvilla del balcón andaluz es también un adorno en la cabeza y los lunares se reinventan de mil maneras. Por primera vez en la historia, noventa maniquís llenan un espacio que refleja el talento andaluz de la mano de nombres como Antonio García, Palomo Spain, Juana Martín o José Hidalgo. Un oasis de inspiración andaluza donde algunos de los mejores diseñadores que tiene Andalucía exponen cinco obras exclusivas en la muestra LUX. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI.

"Si algo define la estética andaluza es la luz, que en latín es lux. Ese es el denominador común de los diseñadores", explica Raúl Romero, comisario de la exposición y experto en comunicación de moda. La parte más sencilla a la hora de armar este evento fue reunir a los artistas que quería que estuvieran presentes: "Todos comprendieron desde el minuto uno la importancia de este proyecto y la trascendencia para el sector y se sumaron inmediatamente. El 90% de las piezas se han hecho para la exposición", relata.

Esta exposición gratuita reúne a 19 artistas procedentes de las ocho provincias. Desde Sevilla expone Antonio García junto a Fernando Claro, José Hidalgo, Nicolás Montenegro y Mans Concept. El sello almeriense lo dan Daniel Cerdán y María Barragán. Los aires gaditanos son a cargo de Roberto Diz e Inés Domecq y Córdoba está representada por Andrew Pocrid, Juana Martín y Palomo Spain. Las granadinas Beatriz Peñalver y Pilar Dalbat también exponen sus piezas junto al onubense Joaquín Dogo y a los jiennenses Leandro Cano y Moisés Nieto. Los diseños más rompedores son cargo de los malagueños Rafael Urquízar y Álvaro Calafat.

Diseños de Joaquín Dogo en la Exposición LUX en la Antigua Fábrica de Artillería. / Rocío Soler Coll

Impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte, la muestra llega en un momento clave para el sector. Los datos avalan un peso económico que engloba a 2.500 empresas, 9.000 trabajadores y representa una facturación de 540 millones de euros. Los próximos presupuestos autonómicos incluyen una primera línea de ayudas con un importe de más de 120.000 euros que pretende "dar un empuje al talento que comienza a reunir y concitar la moda en Andalucía". Nunca antes la Consejería, encabezada por Patricia del Pozo, había abierto una partida presupuestaria destinada a este fin. "Esta exposición se va a consolidar y se va a ir mejorando con más proyección, más recursos y mucho más potencial", aseguraba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al inicio de su intervención durante la inauguración de la muestra.

¿Qué inspira a los diseñadores andaluces?

Cuando la Consejería y Raúl Romero se atrevieron a organizar esta exposición tenían clara una idea: "Los diseños tenían que estar inspirados en Andalucía". Los artistas tradujeron esa idea en armaduras, capas XL, drapeados, mantillas negras, lunares reinventados, lazos extravagantes, flores en mil versiones, volantes llamativos y flecos, muchos flecos. Cada diseño, a su manera, habla de una forma de entender su tierra. "A lo largo de la historia, muchos artistas de otros países han venido hasta aquí para inspirarse, pero era el momento de dar voz y unir a aquellos que hacemos moda andaluza desde nuestra tierra", reconoce Antonio García rodeado de los diseños que hoy expone en Artillería.

Fernando García y Antonio García posan con los diseños expuestos en la muestra LUX, en la Antigua Fábrica de Artillería. / Rocío Soler Coll

El rocío de la mañana, la historia del matriarcado y la Andalucía dramática de Lorca. El flamenco, las fiestas tradicionales, los repujados de cuero de Córdoba y Cádiz o Velázquez y Zurbarán. La solemnidad de la Semana Santa, el arte mudéjar, las noches estrelladas de Sierra Nevada o los pueblos blancos de Málaga. Desde el rojo de las amapolas a los saberes artesanales. El gran escenario elevado que eclipsa la sala de Artillería es el resultado de lo que inspira a 19 artistas andaluces.

El diseñador José Hidalgo rompe con la gama cromática de la muestra, donde está muy presente el negro, el blanco y los tonos neutros. En su caso, su apuesta ha sido clara: todo al rojo. "Decidí reinventar la técnica que se utiliza en el mantón de Manila. Los bordados en vez de ser en hilo son en lentejuela, actualizando un poco lo que es la idea del mantón. Además, esta prenda se utiliza para ocasiones puntuales, pero en este caso es el propio vestido. Es la pieza clave". Los suyos son cinco diseñados pura raza española para los que ha necesitado más de tres meses e infinitas horas de trabajo para confeccionarlos. Entre todos, destaca un impresionante vestido rojo de seda salvaje con una gran rosa en lentejuelas inspirada en el dibujo típico del mantón. "Este se lo podría poner la reina", apunta el diseñador, que ya vistió a Letizia en 2022 para la recepción en España de la ex primera dama estadounidense Jill Biden.

El diseñador Antonio García junto a una de sus obras para la exposición LUX. / Rocío Soler Coll

Los diseños de Antonio García, la marca de Antonio y Fernando García, son los primeros en el recorrido expositivo. Sus obras respiran Andalucía por los cuatro costados: "Tenemos un vestido que hemos bautizado como Luna de Agosto y con él hemos querido llevar el lunar a otro sentido, a una cosa más contemporánea. La silueta nos encanta porque viene del mundo Balenciaga con volúmenes muy exagerados y lo hemos cerrado con lazos en bies para darle un punto de humor y frescura", describe Fernando García.

Un camino diferente

En 2009, Paul Gaultier representó en las pasarelas de París a la mujer andaluza con volantes superpuestos y peinetas cúbicas. En 2024, Dolce & Gabbana reinterpretó la estética folclórica andaluza de la mano de la modelo Blanca Padilla y el torero José María Manzanares. En 2022, la Plaza de España de Sevilla acogió uno de los desfiles más virales de Dior. Es incuestionable que Andalucía ha sido fuente de inspiración para figuras internacionales de la moda y, como consecuencia, ellos escribieron el relato durante muchos años.

Una visitante recorre la exposición LUX en la Antigua Fábrica de Artillería. / Rocío Soler Coll

A finales de los 70, Victorio y Lucchino pusieron a Andalucía en el mapa de la moda y, desde entonces no han dejado de aparecer diseñadores como los que estos días exponen en Artillería. Precisamente por ser precursores, cerrarán la exposición con un desfile retrospectivo el próximo 2 de diciembre. "Es un homenaje a ellos, porque para todos los artistas representan el inicio de esta aventura", afirma el comisario.

Antonio García es la firma con más trayectoria entre las expuestas, una responsabilidad para los autores. "La vivimos desde la humildad que siempre nos ha caracterizado. Llevamos casi 30 años trabajando de una forma muy honrada y coherente con lo que pensamos. Que hoy se nos diga que podemos ser referentes de moda nacionales o andaluces pues eso es un gustazo", apunta García.

Artistas más jóvenes como Beatriz Peñalver, Palomo Spain, Joaquín Dogo, Álvaro Calafat o Nicolás Montenegro recorren "un camino diferente" -que no menos duro- al que han tenido que afrontar diseñadores como José Hidalgo, con más de 20 años de carrera. "Ha cambiado mucho. Las redes sociales han transformado el sector y todo el sistema de trabajo. Ahora nos puede ver cualquier persona desde cualquier punto del mundo y todo ha evolucionado mucho más rápido", defiende el artista. Por ello, reconoce que en este momento "hay muchas más oportunidades".

La exposición estará abierta hasta el 8 de diciembre y el horario de visita será de lunes a sábado de 10 a 20 horas, y domingos y festivos de 10 a 14:00 h.