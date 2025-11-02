Incertidumbre y cambio brusco en el tiempo: el frío llega a Andalucía esta semana

El tiempo en Andalucía depara una semana marcada por la incertidumbre, con una alta probabilidad de lluvias, y el descenso de las temperaturas. Mientras que durante el día los termómetros superarán los 20 grados en la mayoría de las provincias, las mínimas sufrirán descensos bruscos con caídas hasta los 5 grados. Desde este domingo ya se puede percibir un descenso considerable de las temperaturas, registrando en Granada mínimas de hasta 6 grados.

En cuanto a la lluvia, la Aemet ve posible que la Península se vea afectada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarían lluvias a partir del martes por la tarde/noche. No obstante, hay incertidumbre todavía en cuanto a las cantidades de precipitación y zonas donde más llovería.

La semana arranca este lunes con estabilidad y sin alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos amanecerán poco nubosos, aumentando a nubosos durante la tarde en la vertiente mediterránea, donde no se descartan lloviznas ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en el resto. Al igual que el domingo, lo más destacable será el descenso de las temperaturas mínimas y el gran contraste con las máximas. Será Córdoba quien registre la mayor caída, con 24 de máxima y 9 de mínima, así como los 25 de Sevilla y los 10 de mínima.

Previsión del 2 al 8 de noviembre en Sevilla / Aemet

El martes 4 la tónica será similar, salvo una leve recuperación en los termómetros. Habrá cielos poco nubosos en la vertiente atlántica, con intervalos de nubes altas. En la vertiente mediterránea, cielos nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, irán disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso.

Será el miércoles cuando sí se registre un cambio en los cielos andaluces, con lluvias en buena parte de la comunidad. La Aemet prevé precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, ocasionalmente acompañadas de tormentas en la mitad occidental, y que no alcanzarán el extremo oriental. Las temperaturas sufrirán un leve ascenso, con máximas de 26 grados en Sevilla y habrá fuertes rachas de viento en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Mapa del tiempo para el miércoles 5 de noviembre en Andalucía / Aemet

Para el jueves 6 se recupera la estabilidad, aunque seguirá el descenso térmico. Habrá cielos nubosos, especialmente en la zona oriental, donde no se descartan algunas lluvias. Mientras que en el litoral las temperaturas mínimas superan los 10 grados, en las provincias de Granada, Córdoba y Sevilla el termómetro sufrirá caídas que marcarán hasta los 6 grados.

La tendencia continúa el viernes, pronosticando lo que será un fin de semana en el que se sienta el frío en Andalucía. Salvo Almería, Málaga y Cádiz, que mantendrán máximas por encima de los 20 grados y mínimas que rondarán los 14, el resto de las provincias andaluzas sufrirán descensos que llegarán a los 5 grados de Córdoba y Granada. La falta de precipitaciones hará más notable este descenso térmico.