Seguridad vial
Seis de los radares que más multan de España están en Andalucía
De lo más de mil radares que la DGT tiene en España, sólo 50 concentran el mayor número de sanciones por exceso de velocidad
Durante el año 2024, los radares de la Dirección General de Tráfico emitieron un total de 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, un 4% más que en el año anterior, según un estudio de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Entre comunidades autónomas, Andalucía sigue liderando el ranking con más radares activos y, por lo tanto, acumula hasta seis de los radares que más multan en todo el país.
Según el informe de AEA, en la comunidad andaluza se formularon hasta 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total de las que se realizaron en España. Le siguen Castilla y León, con 413.343 denuncias (12%); la Comunidad Valenciana, con 366.360 (10,6%) y Castilla La Mancha, con 310.795 (9%).
Además, si nos vamos al Top 5 de radares que más multan, tres de ellos están en Andalucía. Concretamente en las provincias de Málaga y Cádiz. El radar que más denuncias formuló en España está situado en el Km. 20 de la M-40 (Madrid), acumulando el récord de denuncias (74.873), aunque ha reducido su actividad un 36% respecto del año anterior.
Por el contrario, la AEA señala en su informe el ritmo sancionador que siguen teniendo los radares situados en los km. 968 de la A-7, en Málaga (67.502 denuncias); km. 127 de la A-15, en Navarra (60.878 denuncias) y km. 74 de la A-381, en Cádiz (54.835 denuncias), que año tras año multan a más conductores.
Este estudio también revela que de los más de mil radares que la DGT tiene repartidos por las carreteras españolas, la actividad sancionadora -más del 30% del total- se concentra en sólo 50 radares. Además, algunos de ellos van aumentando su actividad exponencialmente cada año, como es el caso del radar situado en el km. 245 de la A-4, en Jaén, que ha pasado de formular 2 denuncias en 2023 a 24.189 en 2024.
Volviendo a Andalucía, de los diez radares que más multan en todo el país, seis de ellos están en nuestra comunidad, llevándose la palma Málaga, con cuatro de estos velocímetros:
- M-40 (Madrid) en el kilómetro 20, 74.873 denuncias
- A-7 (Málaga) en el kilómetro 968, 67.502 denuncias
- A-15 (Navarra) en el kilómetro 127, con 60.878 denuncias.
- A-381 (Cádiz) en el kilómetro 74, con 54.835 denuncias
- A-45 (Málaga) en el kilómetro 128, con 49.378 denuncias
- EI-600 (Islas Baleares) en el kilómetro 9, con 39202 denuncias
- A-92 (Sevilla) en el kilómetro 83, con 37.616 denuncias
- A-7 (Málaga) en el kilómetro 978, con 33.358 denuncias
- M-20 (Málaga) en el kilómetro 10, con 33.061 denuncias
- M-40 (Madrid) en el kilómetro 52, con 33.057 denuncias
A pocos meses de que culmine el año, habrá que ver si Andalucía sigue liderando la actividad sancionadora de la DGT en 2025 y si mantiene los mismos radares o si ha incluido nuevos puntos que más cazan a los conductores que no respetan los límites de velocidad.
