Detienen a un hombre por el presunto asesinato de una mujer en Moguer en un caso de violencia de género

El cuerpo sin vida de una mujer de 47 años con "signos evidentes de violencia" ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. La expareja de la víctima ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, encargada de la investigación del caso, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer, lugar en el que se ha encontrado el cadáver, y al ser localizado el cuerpo presentaba "evidentes signos de violencia".

La detención se ha producido esta madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto en una finca agrícola de la localidad. La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido amenazó a su madre después de que esta le anunciara que iba a casarse con otra persona.

Se investiga como violencia de género

En declaraciones a EFE el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha precisado que, según la información que le transmiten tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por "heridas de arma blanca". Asimismo, ha indicado que la muerte "se ha producido en un asentamiento chabolista ubicado en el límite entre Moguer y en Palos de la Frontera".

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos. Según han podido confirmar fuentes de la investigación a El Correo de Andalucía, la víctima no estaba inscrita en el registro del Sistema Viogén. "No hay denuncias previas", ha insistido desde la Guardia Civil de Huelva.

De confirmarse como un nuevo caso de violencia machista, esta sería víctima número 11 en la comunidad autónoma en lo que va de año y la 34 a nivel nacional. Según ha detallado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en sus redes sociales, están trabajando y recabando datos del asesinato para confirmar que se trata de un caso de violencia machista.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado que "Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de violencia machista": "¡Cuánto dolor!". La dirigente popular ha insistido en que los agentes están investigando el caso y ha enviado todo su cariño a los familiares y amigos de la víctima,