Golpe al narcotráfico: la Guardia Civil halla 1.400 kilos de hachís en una casa rural en la desembocadura del Guadalquivir
Se han decomisado varias armas de fuego y detenido a cuatro personas. La operación se desarrolló en una vivienda rural aislada
Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una importante “guardería” de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir, donde han intervenido más de 1.400 kilos de hachís, varias armas de fuego y detenido a cuatro personas. La operación se desarrolló en una vivienda rural aislada que funcionaba como punto de ocultación y custodia de estupefacientes, en el marco de una actuación contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 27 de octubre, cuando los guardias civiles que patrullaban la zona de la desembocadura del Guadalquivir, a la altura del embarcadero Martín Ruiz, localizaron un vehículo todo terreno arrastrando un remolque para caballos que les infundió sospechas.
Operativo y detenciones
Los agentes realizaron un seguimiento del vehículo hasta una vivienda rural aislada, por lo que pidieron refuerzos a la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Cádiz y se organizó un dispositivo para el cierre y control de la vivienda.
Por su parte, los moradores de la vivienda se percataron de la presencia de los agentes, por lo que salieron a la carrera, siendo interceptados y detenidos cuatro de ellos. Una vez inspeccionada la vivienda, se pudo comprobar que en su interior se ocultaban 35 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, que tras su pesaje arrojaron un total de más de 1.400 kilos de hachís, así como tres fusiles de asalto, dos revólveres y abundante munición.
A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia, habiéndose decretado por parte de la autoridad judicial su ingreso en prisión.
