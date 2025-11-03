Moreno defiende que el presupuesto refleja que "no hay privatización sanitaria" y el PSOE denuncia que infla las cifras

La crisis sanitaria desatada tras conocerse las incidencias en los cribados del cáncer de mama se ha convertido en el mayor reto que enfreta Juanma Moreno como presidente de la Junta. Los fallos en el sistema, la falta de profesionales o la privatización de la sanidad en Andalucía son las principales balas que lanza la oposición al dirigente popular. No importa que el presidente autonómico defienda una y otra vez que no se puede hablar de privatización del sistema público de salud salvo que "se quiera faltar a la verdad", la oposición insiste en sus fallas y pide al líder del PP que diga la verdad.

"Más allá de los eslóganes políticos, más allá de las ansiedades electorales, hay una realidad absolutamente sólida como una roca que es que todo el esfuerzo que ha hecho este Gobierno, con sus errores y sus aciertos, han sido exclusivamente para mejorar nuestro sistema público de salud", ha insistido el presidente de la Junta en la inauguración del centro de salud Ricardo Soriano de Marbella. Allí, el líder del PP andaluz ha recalcado la "enorme" inversión sanitaria

Los presupuestos de la Junta para 2026 en materia sanitaria suben un 10% hasta alcanzar 16.265 millones de euros. Esta cifra, como repite como un mantra el presidente de la Junta, supone un tercio del total de las cuentas andaluzas y es superior al presupuesto de algunas comunidades autónomas como Galicia o Extremadura. "El sistema público de salud de Andalucía es un sistema sólido que, como cualquier otro en España y en el mundo, tiene capacidad de mejora", ha defendido Moreno y sostiene que "todo tiene capacidad de mejora y evidentemente todo puede tener también sus propios errores".

El PSOE desmiente las cifras

Además, Moreno ha recordado que el plan de choque creado para hacer frente a la crisis sanitaria y política desatada tras los fallos en los cribados incluye la contratación de 4.370 profesionales sanitarios más. De hecho, como ha subrayado el presidente autonómico, el objetivo de la nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias tiene previsto que 2.300 de estos contratos lleguen antes de que termine el año. "Nuestro objetivo es acabar la actual legislatura del año que viene con el 96% de la plantilla del SAS estabilizada", ha insistido.

Las cifras no convencen al resto de bancadas. De hecho, la portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, María Márquez, ha señalado que desde el Gobierno de Andalucía "anunciaron 4.371 sanitarios, pero hay 288 médicos en los presupuestos". ¿Cuándo van a dejar de mentirnos?", se ha preguntado.

Márquez ha vuelto a denunciar en rueda de prensa "la privatización de la sanidad del PP". Así, la número 2 de los socialistas andaluces ha asegurado que "el próximo año habrá 425.000 pacientes más derivados a la privada, como si no hubiéramos tenido bastante con la privatización que ya sufrimos los andaluces". "Tiene que mirar a Valencia porque si no sabemos la verdad, es el destino que le espera a Moreno", ha sentenciado.

La dimisión del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha servido a la dirigente socialista para cargar contra el presidente andaluz por la falta de respuestas ante las incidencias ocurridas en el cribado del cáncer de mama y ha recordado que "quien nada teme, nada esconde, que están intentando tapar, que están haciendo tan grave para que no quieran que sepamos la verdad". "¿Dónde llegan las consecuencias de la privatización?", se ha preguntado para señalar que "ya sabemos cómo funciona la estrategia del PP".