ANDALUCÍA
Así es el pueblo de Almería con sus propias casas colgantes en la cima de un barranco: tiene más de mil cuevas de yeso
La privilegiada ubicación de este municipio le permite tener los mejores miradores de la provincia
Los ciudadanos de cualquier municipio español conocen a la perfección las Casas Colgantes de Cuenca, convertidas en una de las principales atracciones de la geografía nacional. Sin embargo, este no es el único territorio que cuenta con esta característica imagen, sino que en la provincia de Almería existe otra localidad con sus propias casas colgantes que dejan sin palabras a quienes las contemplan.
Este enclave que dispone de una belleza única por su privilegiada ubicación y la característica disposición de sus edificios es Sorbas, un municipio almeriense situado en la cima de un barranco entre la Sierra de Los Filabres, Sierra Alhamilla y Sierra Cabrera que también es conocido como la 'Cuenca Chica' ante la presencia de estas características casas colgantes que miran al río Aguas desde lo alto de su cima.
Esta localización, además, permite a sus visitantes y habitantes disfrutar de los distintos miradores de Sorbas, como el del Porche, el del Castillo y el del Calvario, que permiten contemplar las mejores panorámicas de las casas colgantes, así como el de la Torreta, situada en la zona más alta del pueblo, o el de la Huerta, que permite ver los cultivos, las ramblas y el antiguo lavadero del municipio.
Los monumentos de Sorbas, el municipio de Almería con casas colgantes
Además, la localidad cuenta con un casco urbano marcado por su pasado árabe, con un entramado de cuestas y callejones estrechos que guían al visitante a sus principales monumentos, como la Iglesia de Santa María, construida sobre una antigua mezquita, la Casa del Duque de Alba o el Ayuntamiento, así como su barrio de las Alfarerías, que muestra la tradición artesanal de Sorbas.
Pero si un enclave destaca sobre los demás es el paraje natural de Los Karst en Yesos, un entorno de unas 2.380 hectáreas con más de mil cuevas de yeso excavadas en la roca a causa de la acción del agua de lluvia durante milenios.
Más de mil cuevas interconectadas en este municipio de Almería
Esto ha dejado cavidades tanto en superficie como subterráneas que han convertido este lugar en uno de los espacios naturales más importantes del mundo, con cuevas y galería repletas de belleza e historia. Entre ellas destacan la Cueva del Agua, la más grande de todas, con ocho kilómetros de extensión, o la Cueva de Covadura, la más profunda con 120 metros, a las que se suman su reconocida y hermosa Cueva del Tesoro, así como la Cueva de Yeso.
Entre todas ellas se conforman más de mil cavidades, la mayoría interconectadas entre sí, repletas de estalactitas, estalagmitas, columnas y corales de diversidad de colores y formas con un enorme interés espeleológico y natural que la convierten en una de las joyas geológicas del mundo y uno de los lugares más hermosos del país.
