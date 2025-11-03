Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: "Hay que estar preocupados"

Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, en una comparecencia a los medios en Sevilla ha advertido de las alertas que le esperan a Andalucía este miércoles 5 de noviembre, con la llegada de una vaguada que barrerá la comunidad con avisos por lluvias intensas, tormentas y viento en tres provincias (Sevilla, Huelva y Cádiz), pero podrían extenderse a más.

A preguntas de los medios sobre la previsión del tiempo esta semana, Del Pino afirma que "hay que estar preocupados de las lluvias del miércoles". En principio las alertas serían de nivel amarillo, pero dependiendo de la evolución de la vaguada podrían pasar a naranja, con poca probabilidad de aviso rojo.

Dónde se localizarán las alertas y su intensidad

A día de hoy hay tres provincias el miércoles con avisos de 12.00 a 22.00 horas, una situación que incluso podría aumentar: Sevilla, con alerta amarilla por lluvias, tormenta y viento en la provincia al completo, con 20 litros de precipitaciones en una hora y vientos de hasta 70 km/h; en Huelva con alerta amarilla también en toda la provincia con vientos del sur de hasta 70 km/h y 20 litros por metro cuadrado en una hora; y finalmente Cádiz, con aviso únicamente por viento en la Campiña Gaditana, Grazalema y Litoral, también con vientos de 70 km/h.

El miércoles según indica Aemet se esperan cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, más intensas en la mitad occidental donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, y sin alcanzar el extremo oriental.

¿Hará frío?

Respecto a las temperaturas en general en los próximos días, Del Pino afirma que "las temperaturas están bajando muy lentamente", y que los termómetros están "por encima de los valores medios en septiembre, octubre y noviembre". Aclara que lo frecuente son valores "algunos días por encima y otros por debajo", pero no la mayoría por encima a la media: "no es normal, así seguimos desde que empezó el otoño".

Coincidiendo con la vaguada, este miércoles se esperan temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el interior oriental: Sevilla y Granada registrarán 26 grados de máxima; Almería, Cádiz y Córdoba con 25; Jaén con 24 grados; Málaga y Huelva con 23 grados. Las mínimas basculan entre los 12 y 18 grados.

En cuanto a los vientos puede haber, como decimos, rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde en la mitad occidental en Sevilla, Huelva y Cádiz, alertas activadas.