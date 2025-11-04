Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide "máxima precaución"

Andalucía vuelve a entrar este miércoles en alerta naranja por la previsión de intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento que podrían traer incluso tornados y granizo. La Agencia Española de Metereología ha elevado el nivel de riesgo en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla ante la evolución del frente frío que atravesará la comunidad autónoma desde la noche del martes. Por este motivo desde la Junta de Andalucía se ha hecho un llamamiento a la población a "extremar la pruedencia" y evitar "riesgos innecesarios" sobre todo tras los graves problemas y las numerosas incidencias registradas la pasada semana por el temporal.

La Agencia Española de Metereología prevé que un frente recorra la Península de oeste a este dejando a su paso cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Serán abundantes lluvias acompañadas de tormentas y posible granizo en la mitad oeste peninsular. Por este motivo, la Aemet ha elevado la alerta para este miércoles en cinco provincias andaluzas con avisos de distinto tipo en diferentes tramos horarios: Cádiz (naranja), Córdoba (amarilla), Huelva (naranja), Málaga (amarilla) y Sevilla (naranja). No se descarta, de hecho, la formación de tornados.

En la provincia de Cádiz el aviso naranja está activo de 16.00 a 22.00 horas por lluvias, vientos y tormentas con 30 litros de lluvia en una hora, con vientos de hasta 70 km/h; en Huelva la alerta naranja afecta al tramo entre las 12.00 y 18.00 horas con los mismos fenómenos; en Sevilla el aviso naranja afecta a las comarcas de Sierra Norte y Campiña con una previsión de 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Sierra Sur sin embargo se queda en amarillo.

La provincia de Córdoba por su parte estará con aviso amarillo por lluvias y tormentas de 16.00 a 22.00 horas en todas las comarcas, con 20 litros por metro cuadrado en una hora. Finalmente Málaga, también con aviso amarillo por precipitaciones y tormentas de 18.00 a 00.00 horas, con 20 litros de lluvia en una hora.

Máxima prudencia

"Quiero pedirle a los ciudadanos que a partir del miércoles sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", ha apuntado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha advertido que volverá a ser un "día complejo" como ya ocurrió el jueves de la pasada semana cuando las intensas lluvias generaron un caos en ciudades como Sevilla y graves problemas en la costa de Huelva.

Por este motivo, el presidente ha pedido aplicar el "sentido común" ante lo que se espera mañana en esas provincias "No pasar por arroyos, ni ríos, ni por zonas inundables; no bajar, si hay ya una lluvia intensa, a recoger el coche al sótano, y no dejar los coches al lado de un arroyo, ni de un río", resumió Juanma Moreno.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se están recordando desde este martes todas las medidas que se deben adoptar en la jornada del miércoles como evitar acercarse a orillas, arroyos y zonas inundables; evitar desplazamientos por carretera innecesarios; no realizar actividades de montaña o que conlleven cierto riesgo. Del mismo modo, la tormenta puede conllevar caídas de árboles.

De hecho, ciudades como Sevilla, que hace apenas una semana sufrió una de las mayores tormentas de los últimos años, con registros históricos según los datos de Emasesa, ya ha acordado el cierre de los parques, las instalaciones deportivas o el cementerio para garantizar la seguridad.