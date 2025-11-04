Andalucía esquiva el peor año de incendios en España: "Si no es por el Infoca el fuego habría arrasado y segado vidas"

El año 2025 ha sido el peor en incendios para España desde que hay registros. Los fuegos de Castilla y León, Galicia o Extremadura provocaron durante el verano que ardieran más de 400.000 hectáreas arrasando reservas naturales y espacios protegidos como Las Médulas y provocando cuantiosos daños materiales y casi una decena de víctimas mortales. Sin embargo, pese a las altas temperaturas y al retraso en la llegada de las lluvias que obligó a prolongar el estado de máximo riesgo de incendios del Plan Infoca, Andalucía se ha quedado prácticamente al margen de este trágico balance.

La temporada de riesgo de incendios en Andalucía se cerró formalmente el pasado 1 de noviembre (15 días más tarde de lo habitual) y lo ha hecho con un balance muy positivo si se compara con la realidad de otras comunidades autónomas aunque peor que el ejercicio anterior, 2024, que fue inusualmente tranquilo. En total, según los datos difundidos por la Junta, se han registrado 876 siniestros, lo que supone prácticamente un 30% más que el año anterior (613). Pero de estos sólo 182 acabaron en incendios (el resto acabaron en conatos) y sólo tres se convirtieron en grandes fuegos forestales.

Así, mientras España batió su récord de hectáreas quemadas, en Andalucía se contabilizaron sólo 6.327, lo que supone un 5% más que el año anterior, de las cuales 1.658 fueron de arbolado y 4.669 de pastos matorral. Estas cifras están muy por debajo de la media de la última década.

"Si no es por la profesionalidad, la rapidez y la eficacia de los profesionales del dispositivo el fuego hubiera arrasado seguro zonas forestales, reservas y zonas protegidas y probablemente hubiera segado algunas vidas", resumió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca celebrada en el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Madroñalejo, en Aznalcóllar (Sevilla), uno de los 23 que Andalucía tiene operativos.

En en el análisis realizado se subrayó que ha sido el despliegue existente el que ha hecho posible que casi el 80% de los incidentes se quedaran en conatos y no fueran a más. Sólo tres se convirtieron en grandes incendios forestales (Almería; Burguillos y Lubrín), y en 13 incendios hubo que elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1.

Refuerzo para 2026

El año 2025 ha sido el primero de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía que ha supuesto la unificación de todos los servicios existentes en la comunidad autónoma para conformar una especie de UME autonómica. Y para 2026, el Gobierno andaluz se propone reforzarla en personal y en inversiones.

Para ello, el presupuesto consigna un total de 272 millones de euros de los cuales 137 se destinarán a los gastos de personal, una partida fundamental en la que la Junta de Andalucía quiere marcar diferencias en relación con otras comunidades autónomas. Estos fondos van a permitir que en 2026 se complete el plan para que los 4.700 trabajadores que conforman el plan Infoca tengan contratos de 12 meses y se ponga fin así a la temporalidad.

"Una reivindicación histórica de nuestros bomberos forestales acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años, pero que vamos a cumplir solo en dos con un esfuerzo económico muy importante que, en todo caso, nuestros profesionales merecen", señaló Juanma Moreno. Asimismo, se van a crear dos nuevas unidades operativas: una de Maquinaria Pesada y otra Unidad de Fuego Técnico.

Junto a esto, la Junta de Andalucía se ha planteado un refuerzo del plan de inversiones en vehículos y aeronaves que en 2026 contará con una asignación presupuestaria de 77 millones de euros que permitirá completar un plan de actuaciones de renovación de la flota terrestre (que estará renovada en un 82%) y de impulso de la flota aérea con las nuevas adquisiciones de aeronaves y helicópteros.

Y resta un tercer eje: la colaboración ciudadana. El presidente andaluz ha hecho un llamamiento a toda la población para que sea "los ojos y oídos" del dispositivo del Plan Infoca ante cualquier riesgo o amenaza. "Que haya bajado el máximo peligro de incendios, no significa que no pueda haber. Es fundamental la colaboración y la concienciación ciudadana". De hecho, el Gobierno andaluz prepara un nuevo decreto con una batería de medidas para las situaciones de emergencias como la obligación de obedecer a los dispositivos de lucha contra el fuego y abandonar una zona cuando así se requiera.