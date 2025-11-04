Apuñalado un niño de 12 años por otro menor en un instituto de Granada

Un niño de 12 años ha resultado herido sin riesgo para su vida tras ser apuñalado en el hombro por otro menor en el instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, en la mañana de este martes, unos hechos por los que la Guardia Civil ha abierto una investigación.

Según las fuentes, el suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio -se desconoce aún si en el exterior o el interior-, y el agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque al parecer su vida no corre peligro.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado a Europa Press que recibía llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y se dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque con esa edad son inimputables, señalan las fuentes.