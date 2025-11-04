Grave accidente en la A-49 dirección Huelva con varios heridos y una persona atrapada
Un accidente entre un turismo y una furgoneta ha tenido lugar a mediodía de este martes y ha provocado retenciones en la vía
Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar a mediodía de este martes en la autovía A-49 en dirección a Huelva, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los hechos han tenido lugar en la citada vía dirección Huelva en el kilómetro 72, a la altura del municipio onubense de Trigueros. Los primeros avisos de los alertantes informaron del siniestro alrededor de las 11.40 horas entre un turismo y una furgoneta, con varios heridos y una persona atrapada.
La DGT ha informado de retenciones alrededor de las 12.00 horas en la vía a causa del accidente, con uno de los carriles cerrado al tráfico.
Inmediatamente se movilizaron a sanitarios, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento de la vía, que se encuentran en el lugar.
- Una vaguada pondrá en alerta a Andalucía con lluvias intensas, tormentas y viento: 'Hay que estar preocupados
- Incertidumbre y cambio brusco en el tiempo: el frío llega a Andalucía esta semana
- Así es el parque de Cádiz con más de un siglo de historia y uno de los estanques con cascadas más bonitos de Andalucía
- Andalucía destina 214 millones a ampliar plantilla tras la crisis sanitaria y atenúa el déficit de Enfermería con 1600 contratos
- Un mal crónico que arrastra la Consejería de Salud con el SAS: '¿Aquí dónde está el departamento de evaluación?
- La Fábrica de Artillería, gran escaparate de la moda de autor andaluza: 'Este se lo podría poner la reina
- Andalucía supera los 5.000 muertos esperando su ayuda a la Dependencia en solo nueve meses
- Moreno y su manual de éxito político: nadie se cuenta como él