Grave accidente en la A-49 dirección Huelva con varios heridos y una persona atrapada

Un accidente entre un turismo y una furgoneta ha tenido lugar a mediodía de este martes y ha provocado retenciones en la vía

Ramón Morales

Huelva

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar a mediodía de este martes en la autovía A-49 en dirección a Huelva, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar en la citada vía dirección Huelva en el kilómetro 72, a la altura del municipio onubense de Trigueros. Los primeros avisos de los alertantes informaron del siniestro alrededor de las 11.40 horas entre un turismo y una furgoneta, con varios heridos y una persona atrapada.

La DGT ha informado de retenciones alrededor de las 12.00 horas en la vía a causa del accidente, con uno de los carriles cerrado al tráfico.

Inmediatamente se movilizaron a sanitarios, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento de la vía, que se encuentran en el lugar.

