La Junta de Andalucía firma con 25 clínicas privadas su plan de 533 millones para derivar operaciones quirúrgicas

Dos años después de su licitación, la Junta de Andalucía ha formalizado los contratos de su macro concierto con clínicas privadas para derivar intervenciones quirúrgicas y reducir las listas de espera. Este amplio contrato está valorado en 533 millones de euros durante un periodo de cuatro años (dos ejercicio prorrogables otros dos) y en él participarán finalmente 25 clínicas privadas pertenecientes a los grandes grupos empresariales del sector que han resultado adjudicatarias. Así consta en los expedientes de formalización de contratos publicados por el Servicio Andaluz de Salud entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre tras más de dos años de trámites marcados por los recursos y las continuas interrupciones.

Este macroconcierto se licitó en 2023 con el objetivo de entrar en vigor durante el año 2024 y que a partir de ese momento se unificaran a través de este modelo único de contratación todos los expedientes que se llevaban a cabo a través de las direcciones provinciales. Sin embargo, tuvo que paralizarse tras detectarse una serie de fallos. Para evitar que esto provocara una interrupción de esta vía de colaboración público privada que permite la derivación de pacientes, la Junta de Andalucía aprobó una batería de contratos por vía negociada sin publicidad por un importe de 240 millones de euros por una duración de seis meses prorrogables otros seis que finalizaban como máximo en junio de 2025-

Pero tampoco se consiguió llegar a esa fecha. Antes del verano, una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales volvió a frenar la firma de los contratos y obligó a la firma de una prórroga con los contratos firmados a través de la fórmula negociada sin publicidad para salvar los meses de verano hasta la entrada en vigor de los nuevos expedientes. Esta circunstancia la Consejería de Salud estimaba que se produciría en el mes de septiembre aunque finalmente se ha retrasado hasta noviembre.

25 clínicas en 39 lotes

Este macro contrato sanitario arrancó hace casi dos años y desde entonces ha encontrado con dificultades técnicas y administrativas por el volumen de empresas concurrentes (53 ofertas de 75 centros sanitarios) y por el modelo de conciertos. De hecho, el expediente se dividió en 39 lotes, de los cuales varios han tenido que hacer frente a recursos y deliberaciones de empresas que habían quedado excluidas o no estaban conformes con las valoraciones.

Una vez seleccionadas las empresas admitidas al acuerdo marco, las adjudicaciones derivadas o contratos basados en este concierto, se determinarán por los distintos órganos de contratación de las ocho provincias en función de las necesidades de contratación de procedimientos quirúrgicos, y se realizarán conforme a criterios objetivos establecidos previamente, reforzando la seguridad jurídica y la confianza en el procedimiento.

Es decir, el Servicio Andaluz de Salud cuenta desde este mes de noviembre con una lista de 25 clínicas con las que puede contratar hasta un importe máximo 533 millones durante los próximos cuatro años. Con cada uno de estos centros privados se pueden firmar expedientes correspondientes a los lotes a los que se hayan presentado. Por ejemplo, una serie de clínicas realizarán las operaciones de mastectomías que se deriven, otras los cambios de sexo y otras las artroscopias. Pero esto no quiere decir que se tenga que agotar todo el presupuesto: se distribuirá en función de las necesidades de cada provincia.

Entre las adjudicatarias figuran las principales clínicas privadas pertenecientes a los grandes grupos empresariales. Así, se han formalizado y publicado en el perfil público de contratación adjudicaciones al Hospital San Rafael, el Hospital San Juan de Granada, San Juan de Dios en Sevilla, San Juan de Dios en Córdoba, Nuestra Señora de la Salud (HLA); Mediterráneo (HLA), Jerez Puerta del SUr (HLA), Inmaculada (HLA), Hospital El Ángel, Benalmadena Xanit, Gestión Hospitalaria del Sur, Gesnisa Sevilla, Desarrollos Asistenciales del Sur S.L., Cruz Roja Española, Virgen del Luján, Santa Ángela de la Cruz, Los Naranjos (HLA), Esperanza de Triana, El Brillante Oftalmología, Clínica de Oftalmología de Córdoba, Clínica de Fátima, Centro Médico Asistencial de Medicina, Asistencia Sanitaria del Sur, Antonio López Cano o Amaveco Salud S. L.

Estos 533 millones de euros divididos en cuatro años tienen su reflejo en los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para 2026 en los que, según la Consejería de Sanidad, este tipo de acuerdos con empresas privadas apenas supone un 3% del volumen presupuestario global. De ahí que el presidente, Juanma Moreno, a la hora de detallar sus cuentas haya reducido la relevancia de estos contratos frente a las denuncias de la oposición que responsabiliza a estos expedientes de parte de los problemas del sistema sanitario andaluz.

"Nadie puede decir, salvo que quiera distorsionar la verdad o faltar a la verdad, abiertamente que hay privatización en el sistema público de salud. Más allá de los eslóganes políticos, más allá de las ansiedades electorales, hay una realidad absolutamente sólida como una roca que es que todo el esfuerzo que ha hecho este Gobierno, con sus errores y sus aciertos, han sido exclusivamente para mejorar nuestro sistema público de salud", detalló el presidente andaluz esta semana en su visita a un nuevo equipamiento sanitario en Marbella.