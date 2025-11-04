Prisión provisional para el hombre acusado de matar a su expareja en Moguer: el caso se encuentra bajo secreto de sumario

El hombre detenido este lunes por haber matado presuntamente a su expareja ha sido enviado a la cárcel. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Moguer (Huelva), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza este martes. Durante la fase de instrucción de la causa, que se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, se concretará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato.

Cabe recordar que el cuerpo sin vida de Zhara, marroquí de 47 años y trabajadora agrícola, fue hallado con "signos evidentes de violencia" en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. Tras las primeras investigaciones se confirmó como un caso de violencia de género, el undécimo en Andalucía este año.

Fuentes de la Guardia Civil, encargada de la investigación del caso, afirmaron que la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer que llevaba 17 años en la localidad y acababa de traerse a su hija de 23 años..

La detención del varón, natural de Burkina Faso, se produjo en la madrugada del lunes, después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran a la finada con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto en una finca agrícola de la localidad.

La hija de la víctima informó la pasada semana a la Guardia Civil de que el presunto agresor, de 56 años y natural de Burkina Faso, amenazó a su madre después de que esta le anunciara que iba a casarse con otra persona.

Heridas de arma blanca

Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, aseguró que la mujer fue encontrada con "heridas de arma blanca", según le informaron fuentes de la Policía Local y la Policía Judicial de la Guardia Civil. Igualmente, aclaró que el suceso se produjo "en un asentamiento chabolista ubicado en el límite entre Moguer y en Palos de la Frontera".

Acto de repulsa en Moguer contra el crimen machista. / AYUNTAMIENTO DE MOGUER / Europa Press

Fuentes de la investigación aseguraron a El Correo de Andalucía que la víctima no estaba inscrita en el registro del Sistema Viogén. "No hay denuncias previas", han insistido desde la Guardia Civil de Huelva.

Este pasado lunes, los vecinos de Moguer guardaron un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada.

Esta nueva víctima de violencia machista sería la undécima de Andalucía este año, la 34 a nivel nacional. La consejera de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado que "Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de violencia machista": "¡Cuánto dolor!". La dirigente popular ha insistido en que los agentes están investigando el caso y ha enviado todo su cariño a los familiares y amigos de la víctima.