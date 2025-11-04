El Virgen del Rocío sigue con dificultades para incorporar radiólogos un mes después de la crisis por los cribados

Un contrato de dos meses con la "garantía" de ser interino a partir del 31 de enero. Esta es la oferta del Servicio Andaluz de Salud para conseguir los cuatro radiólogos que necesita el Hospital Virgen del Rocío para la Unidad de Mama del Hospital de la Mujer con el objetivo de acelerar el diagnóstico de las mamografías y ecografías. Según fuentes sindicales consultadas por este periódico, un mes después de anunciar el plan de choque el hospital solo ha podido contratar a una radióloga a media jornada y se ha trasladado a un radiólogo de tórax del Hospital General. Por el momento, según el Sindicato Médico el centro sigue con dos vacantes vacías y con "dificultad" para cubrirlas. "No hay nadie en la bolsa de empleo, están mirando por curriculums o a los residentes", sostienen desde UGT, Csif, CCOO y Sindicato Médico.

El pasado viernes los sindicatos de la mesa sectorial (Csif, Satse, CCOO, UGT y Sindicato Médico) además del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y la Unión Sindical Obrera de Andalucía (USO) se reunieron con la gerente del Virgen del Rocío, Nieves Romero Rodríguez, y con la directora de personal, María Ángeles Pérez Tapia. El objetivo del encuentro fue hacer un balance de la situación actual del centro en plena crisis sanitaria por los retrasos en el cribado de cáncer de mama.

Todos los sindicatos consultados por este periódico han confirmado las dificultades que sigue teniendo la Consejería de Sanidad y Presidencia para realizar las contrataciones anunciadas hace casi un mes del plan de choque por los fallos en los cribados de cáncer. A preguntas de este medio, desde el Gobierno andaluz eludieron concretar cuántas incorporaciones se han realizado hasta el momento.

La Consejería ha anunciado que en el Virgen del Rocío, el hospital foco del problema en la crisis de los cribados, se van a contratar 17 nuevos profesionales: cuatro radiólogos, una enfermera, ocho técnicos de rayos, tres auxiliares de enfermería y un celador

Durante el encuentro, según fuentes de UGT, la gerente afirmó que el SAS había autorizado una partida presupuestaria para contratar a más personal para afrontar los retrasos en los cribados y pruebas diagnósticas. Por el momento se van a contratar 17 nuevos profesionales: cuatro radiólogos, una enfermera, ocho técnicos de rayos, tres auxiliares de enfermería y un celador. "El problema está con los radiólogos, el resto de vacantes no habrá problemas para cubrirlas", aseguran desde los sindicatos basándose en la respuesta de la gerente durante la reunión. Durante las más de dos horas de reunión quedaron muchas dudas en el aire, como la causa de esto retrasos en el hospital o el número de afectadas desde que comenzaron los fallos, datos que la gerente prefirió no responder "por ser un caso en manos de la Fiscalía".

"El contrato es poco atractivo"

Desde los sindicatos defienden que "el tipo de contrato es poco atractivo" teniendo en cuenta que no hay facultativos de esta especialidad en la bolsa de empleo y que, por lo tanto, tienen que dirigirse a médicos que están ejerciendo en el sector privado. "En principio han garantizado que se estabilizarían las plazas que se están ofertando, pero ya sabemos como es el SAS...", sostienen desde UGT.

Por el momento, han formalizado un contrato a una radióloga que ejercía en una clínica privada. Según el Sindicato Médico, "ya está en activo" y trabajará a media jornada hasta el 31 de enero. Asimismo, "están en proceso de trasladar a otro radiólogo de tórax a la Unidad de Mama". "La tercera plaza es posible que sea para la actual residente si en marzo todavía no han encontrado a nadie, pero siguen teniendo una vacante libre en el aire", apuntan. A día de hoy, según las fuentes consultadas, solo han podido cubrir el 37.5 % de las plazas libres.

De acuerdo con los sindicatos, la gerente "se muestra preocupada" por la falta de especialistas y por la dificultad a la hora de dar con ellos. Cabe recordar que hace casi un mes que se anunció la ampliación de la plantilla. "También nos trasladó su malestar por la imagen que se le está dando a un hospital referente en muchísimos ámbitos", señalan todos los sindicatos.

Horas extra y pruebas en un "acto único"

Con el fin de acelerar la gestión del cribado, el Virgen del Rocío ha ampliado la continuidad asistencial de los radiólogos. Es decir, ahora tienen la posibilidad de hacer horas extra en horario de tarde. "La gerente nos dijo que la predisposición ha sido muy buena por parte de los facultativos", asegura UGT. Sin embargo, todavía se desconoce en cuánto han incrementado el precio de las horas extra, un anuncio que hizo el propio Consejero de Sanidad, Antonio Sanz, hace tan solo 15 días.

Con el refuerzo de personal y la continuidad asistencial, el objetivo del hospital es que se lleven a cabo la totalidad de las mamografías pendientes antes del 30 de noviembre. La Consejería de Sanidad afirma que ya se han superado las 1.800 pruebas y antes de que termine noviembre se deben de hacer las 500 restantes. "Nos consta que los radiólogos están saturados", insisten desde UGT y Sindicato Médico.

El Virgen del Rocío ha apostado por una nueva forma de trabajar para agilizar el proceso. Hasta ahora, cuando una mujer acudía a hacerse una mamografía tenía que esperarse a obtener el resultado y, en caso de ser dudoso o maligno volvía otro día a hacerse la ecografía y la biopsia si era necesario. Ahora este proceso se unifica en el denominado "acto único". "A las mujeres se les está haciendo la mamografía, la ecografía y la biopsia el mismo día", comenta UGT y CCOO. Por el momento, según informó el hospital a los sindicatos, del total de mamografías que se han hecho a las mujeres afectadas "solo 30 han necesitado someterse a las pruebas de anatomía patológica", asegura CCOO.

Finalmente, durante el encuentro también se anunció el acuerdo entre el hospital y la Consejería de Sanidad para abrir la Unidad de Diagnóstico Precoz en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos. Este nuevo centro también contará con una unidad específica para el cribado de cáncer de colon, dotada con una sala de endoscopia y tecnología de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.