Aemet amplía hoy las alertas en Andalucía a seis provincias: no se descartan tornados o trombas marinas

El frente que está barriendo la península ha puesto hoy miércoles en alerta a once comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que ha visto aumentar las provincias con avisos a seis: Cádiz (naranja), Córdoba (amarillo), Granada (amarillo), Huelva (naranja), Málaga (naranja) y Sevilla (naranja) por viento, lluvias, tormentas, incluso puede caer granizo y no se descartan tornados o trombas marinas, según la última previsión de Aemet.

Las provincias en alerta y las horas

La provincia de Cádiz se encuentra en alerta naranja de 16.00 a 22.00 horas por lluvia, viento y tormentas con las siguientes comarcas afectadas: Granzalema, Campiña, Litoral y Estrecho, con hasta 30 litros de lluvia por metro cuadrado, tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados. La provincia de Córdoba estará con aviso amarillo por lluvias y tormentas de 16.00 a 22.00 horas, con 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las comarcas afectadas son la Sierra-Pedroches, Campiña y Subbética.

En la provincia de Granada solo el litoral estará en alerta amarilla de 18.00 horas hasta 00.00 horas por lluvias y tormentas, con 25 litros por metro cuadrado y no se descarta la formación de tornados o trombas marinas. En Huelva estarán con aviso naranja de 12.00 a 18.00 horas en todas las comarcas por lluvias, tormentas y viento, con hasta 30 litros de precipitaciones por metro cuadrado, vientos de 70 km/h y tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar granizo grande y tornados.

En Málaga todas las comarcas están en alerta de 18.00 a 00.00 horas por lluvias de 25-30 litros en una hora, tormentas y no se descartan tornados o trombas marinas.: Antequera, con aviso amarillo; Ronda y Sol-Guadalhorce con naranja; y Axarquía con amarillo. Finalmente la provincia de Sevilla, también al completo en alerta de 14.00 a 20.00 horas por lluvias, viento y tormentas con hasta 30 litros en una hora y tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados.

La previsión general del tiempo en Andalucía

Se espera hoy cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos y acompañados de chubascos tormentosos que se extenderán de oeste a este durante la segunda mitad del día, más intensos en la mitad occidental donde pueden ser localmente muy fuertes. Temperaturas con cambios ligeros, salvo ascenso de las máximas en el interior oriental. Vientos flojos variables, aumentando a moderados o fuertes de componente sur durante la tarde y quedando flojos de componente oeste al final del día. Rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde en la mitad occidental, asociadas a las tormentas. Levante moderado en el litoral mediterráneo, fuerte en el Estrecho.