Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses

Los ayuntamientos de Andalucía contratarán durante 2026 a 8.000 jóvenes a los que ofrecerán empleos por un periodo máximo de seis meses. La Junta ha lanzado una nueva convocatoria de este programa en colaboración con las administraciones locales que en esta ocasión se centrará específicamente en los menores de 29 años. El mayor volumen de expedientes se concentrará en las provincias de Granada y Sevilla.

El funcionamiento de este programa de empleo, denominado Activa-T Joven se viene repitiendo desde hace años aunque con matices en cada ejercicio. La Junta aprueba un volumen de presupuesto (para 2026 será 89,7 millones de euros ) que reparte entre los ayuntamientos que se inscriban para cofinanciar contratos a personas que se encuentren inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo. En esta ocasión, sólo se incorporarán menores de 29 años.

Para ejecutar este programa, la Junta de Andalucía ha realizado un cálculo de los menores de 29 años que residen en cada una de las provincias, y según el resultado se ha distribuido el dinero máximo al que pueden aspirar los ayuntamientos de cada territorio. Así, los municipios de Sevilla dispondrán de 16,6 millones de euros y los de Granada de 16,5 millones de euros. Le siguen Málaga (11,3), Jaén (11), Almería (8,6), Huelva (8,5) y, por último, Cádiz con 7,6.

Hasta 12 contratos por ayuntamiento

Dentro de este reparto, los municipios de acuerdo con su población, podrán aspirar a presentar proyectos para realizar 2, 4, 8 y hasta 12 contratos de jóvenes en el caso de los ayuntamientos de mayor tamaño como las capitales. En todos los casos, la única vía para acceder será a través del Servicio Andaluz de Empleo.

La Junta aportará a los ayuntamientos una cuantía por cada contrato que firmen que oscilará entre los 10.900 y los 16.000 euros, en función de la categoría profesional del joven que se incorpore. El resto del dinero hasta cubrir el salario recogido en el convenio colectivo lo aportará la administración local.

El objetivo de la Consejería de Empleo es que estos contratos se formalicen durante 2026. De hecho, este mes de noviembre ya se ha abierto el plazo para que los ayuntamientos se inscriban, y desde que se apruebe la resolución definitiva tendrán un periodo máximo de dos meses para que se hayan ejecutado las contrataciones.

10.000 contratos en 2024-2025

En 2024, la Junta de Andalucía ya puso en marcha un programa de contratación al que se sumaron 800 municipios que incorporaron 10.026 contratos de seis meses con una inversión total de 105 millones de euros. En este caso, se reservó la mayor parte del dinero a los contratos que realizaran de jóvenes o de mayores de 45 años en los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes.

Ambas convocatorias cuentan con financiación europea a través del Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027.