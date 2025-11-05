La Catedral de Sevilla, nombrada una de las más espectaculares de toda España: es la iglesia gótica más grande del mundo

Una de las más espectaculares de España. Este es el nuevo reconocimiento que ha recibido uno de los monumentos patrimoniales más emblemáticos y destacados de toda la provincia hispalense, la Catedral de Sevilla, gracias a su belleza y riqueza histórica, cultural y artística que ha atesorado en sus seis siglos de historia.

Así lo ha anunciado la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante', que ha escogido las 13 catedrales "más fascinantes" de todo el país, de la que solo dos son andaluzas: la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba. "El culmen de la arquitectura religiosa son los templos catedralicios. Sus piedras han resistido conflictos y tempestades", ha asegurado la publicación sobre estas construcciones que han logrado trascender el valor religioso y convertirse en "símbolos culturales universales".

La Catedral de Sevilla se convierte en una de las "más espectaculares" del país

De ese modo, la publicación destaca la Catedral de Sevilla, un "enorme edificio" que se elevó durante el siglo XV y que se ha convertido en la catedral gótica más grande del mundo y la tercera iglesia de mayor tamaño de todo el mundo, solo superada por la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma y San Pablo en Londres.

"La última piedra del cimborrio, la torre del crucero, se puso el 10 de octubre de 1506. La iniciativa de elevarla fue idea del poderoso cabildo local, que vería todavía más aumentada su influencia a raíz del Descubrimiento de América", ha señalado la publicación sobre esta Catedral que, junto con los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, comprenden los tres monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Catedral de Sevilla, la segunda más alta de toda España

Tal y como ha señalado la publicación, antes de la construcción de la Catedral, el solar del templo que está dedicado a Santa María de la Sede estuvo ocupado por una mezquita readaptada para ser sede del prelado: "Del antiguo templo árabe se conservan la Giralda y el patio de los Naranjos. La primera es quizá la torre más famosa del país. Antiguo alminar, pasó a ser campanario y, durante siglos, el edificio más alto de España. El patio de los Naranjos, por su parte, es un precioso jardín".

Además, la publicación ha asegurado sobre este templo: "Su importancia va más allá de su belleza y su antigüedad: es el lugar de sepultura de Cristóbal Colón y los reyes Pedro I, Fernando III y Alfonso X el Sabio"

Pero este no es el único distintivo con el que cuenta la Catedral de Sevilla, sino que también ha sido nombrada la segunda catedral más alta de España con sus 104 metros de altitud, solo superada por la Catedral Asunción de la Virgen de Salamanca, más conocida como Catedral Nueva, con 110 metros de altura.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, otra de las construcciones "más fascinantes"

Sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, por su parte, la publicación ha recalcado que, aunque su origen no sea cristiano y "su uso por esta religión sea fruto de una constante polémica", se trata del templo más extenso del país y uno de los más hermosos de Andalucía. "El edificio católico aparece incrustado en el enorme espacio que ocupaba la mezquita, cumbre de la arquitectura califal. Con Almanzor alcanzó su mayor esplendor antes de su conquista por los castellanos", ha añadido la revista especializada.

23/04/2013 Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SOCIEDAD CULTURA / EUROPA PRESS

"Desde que se tomara el lugar en el siglo XIII hasta el XVI se respetó la estructura árabe. Sin embargo, finalmente se erigió una gran nave renacentista en la Mezquita de Córdoba", ha indicado. Además, ha añadido al respecto: "La propia decisión llevó a enormes disputas. La palabra de Carlos V fue decisiva para llevar a cabo la reforma. Una alternativa de la que se arrepentiría a la postre, al cercenar un monumento único. Con todo se conservó buena parte del complejo, como el Patio de los Naranjos o un retocado alminar".