La crisis de los cribados se cobra el puesto del delegado provincial de Salud en Sevilla

Nuevo cese en la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer. El Gobierno andaluz ha destituido al delegado provincial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, quien fue hasta enero de 2025 gerente del Hospital Virgen del Rocío, donde se concentran según la Consejería el 80% de los fallos detectados.

El nombre de Manuel Molina es uno de los señalados durante este mes por la crisis de los cribados. De hecho, su gestión ha sido especialmente criticada por la Asociación de Mujeres contra el Cáncer Amama.

En su lugar, según ha adelantado Abc, será nombrada Silvia Pozo, quien tendrá que dejar su puesto en el Ayuntamiento de Sevila.