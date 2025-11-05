División sindical en la manifestación del domingo por la sanidad pública: quiénes convocan y por qué

La sanidad es la piedra en el zapato del presidente Juanma Moreno. Ni los planes de choque tras la crisis sanitaria desatada por las incidencias en el cribado del cáncer de mama, ni el aumento presupuestario aprobado por el Gobierno andaluz. Las medidas de los populares no son suficientes para calmar las críticas. Este domingo Marea Blanca, UGT y CCOO han convocado una nueva manifestación para "salvar" la sanidad este domingo.

Los problemas en la detección precoz del cáncer se suman a problemas ya existentes como las listas de espera, las irregularidades en la contratación de urgencia tras la pandemia o la derivación de fondos públicos a la sanidad privada. A las situaciones que viven los pacientes, los sindicatos suman también las medidas que padecen los profesionales como la precarización o la falta de actualización de la bolsa.

En Almería, la concentración será a las 11:00 desde la avenida Federico García Lorca hasta el Mirador; en Cádiz, a las 12:00 desde la Plaza Asdrúbal hasta la Delegación territorial de Salud; en Córdoba, a las 11:00 desde la Delegación de Salud a Gran Capitán; en Granada, a las 12:00, en los Jardines del Triunfo; en Jaén, a las 12:00, en la Plaza de las Batallas; en Huelva, a las 12:00 en la Delegación territorial de Salud; en Málaga, a las 12:00, en la avenida Manuel Agustín Heredia; y en Sevilla, a las 12:00 desde San Bernardo a San Telmo.

Los partidos se suman

Aunque los partidos políticos estén fuera de la convocatoria oficial, todas las formaciones de izquierda que tienen representación en el Parlamento de Andalucía han denunciado la situación de la sanidad en la comunidad y han anunciado su participación en las movilizaciones. "Este domingo todos estamos llamados a salvar la sanidad pública", ha reclamado la portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz.

"Hablamos de una cuestión básica", ha insistido Esperanza Gómez desde la Por Andalucía. Como ellas, Adelante Andalucía han anunciado también su participación en las movilizaciones por el "destrozo histórico" que, en palabras de la andalucista Begoña Iza, realiza el Gobierno andaluz. Además, a diferencia de lo que ocurrió en la manifestación del cribado, los partidos tendrán representación y llevarán pancartas.

No es la primera vez que los representantes de los trabajadores salen a las calles promovidos por Marea Blanca, de hecho, en los últimos meses se han multiplicado sus protestas. De hecho, en abril se produjo la manifestación más multitudinaria de la legislatura, con la que esperaban dar un toque de atención al Gobierno andaluz y en la que participaron entre 20.000 y 100.000 personas.

Los sindicatos lamentan que "el Gobierno actual carece de ideas" para solucionar la sanidad y que "están dañando seriamente la salud de los andaluces". Pese a que muchas de las reclamaciones son compartidas por los distintos sindicatos con representación en el SAS, varios han decidido caerse de la convocatoria.

Los sindicatos se caen

El último en rechazarla ha sido el Sindicato de Enfermería, SATSE, que ha mostrado su rechazo al "contenido del manifiesto y los carteles utilizados". Además, han denunciado que los promotores no le han permitido ser convocantes en todas las provincias, como exigían. "La defensa de la sanidad pública andaluza exige unidad, coherencia y respeto por el trabajo las entidades", han reclamado para lamentar la fragmentación.

Como Satse, CSIF también ha quedado excluido de la convocatoria en algunas provincias, por lo que han decidido dar un paso al lado. Además, aunque el sindicato "comparte muchas de las reivindicaciones que se pondrán sobre la mesa en dicha concentración", han lamentado que queden fuera "reivindicaciones cruciales para el futuro de cientos de miles profesionales sanitarios".

Tampoco estará en la convocatoria el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que acostumbra a promover sus propias citas. "Esta manifestación ha sido convocada directamente por estos sindicatos que trabajan de manera coordinada y llevan acciones conjuntas desde hace tiempo", ha explicado su presidente, Rafael Ojeda a este periódico. Así, aunque niega conflictos, ha explicado que no han sido invitados.