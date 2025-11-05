La escapada perfecta: El Repilado, junto a Jabugo, planea un gran encuentro de migas este sábado

Sierra de Huelva y buena gastronomía son sinónimos, junto a carnes y jamón ibérico. Si a esto añadimos las migas cerramos el círculo y directamente nos elevamos al paraíso.

Es lo que ocurrirá el próximo sábado 8 de noviembre en El Repilado, una aldea de poco más de 600 habitantes perteneciente a Jabugo (Huelva), en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La asociación de Mujeres ‘Ademur’ organiza una jornada de convivencia alrededor de las migas, típico plato serrano, que tendrá lugar en el Muelle Descubierto a las 13.00 horas. Además de las migas, se podrán disfrutar de deliciosos buñuelos, dulces caseros y café.

Las migas es un tradicional plano serrano que combina pan asentado, ajo, pimiento, panceta o chorizo. Un tinto o vino nuevo marida perfectamente y completamos el homenaje.

El Repilado, junto al resto de núcleos poblacionales de la zona, tiene una importante actividad vinculada al jamón ibérico, ya que muchas empresas de curado y producción de jamones de Jabugo tienen allí sus instalaciones.

Cartel de la cita en El Repilado. / El Correo

Qué hacer en El Repilado

Rodeado por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, este municipio onubense es un punto de partida ideal para hacer senderismo. Desde esta aldea de Jabugo parten rutas entre encinas, alcornoques y dehesas donde pastan los cerdos ibéricos, ofreciendo paisajes típicos de la Sierra de Huelva. Senderos como el que une El Repilado con Jabugo, el Camino de los Romeros o la ruta hacia Galaroza permiten descubrir antiguos caminos rurales, fuentes, arroyos y vistas panorámicas. Como punto con encanto, tiene la estación de tren en el mismo pueblo, por lo que se puede llegar al municipio por esta vía.

A la hora de comer, El Repilado ofrece una deliciosa muestra de la cocina tradicional de la Sierra de Huelva. En establecimientos como Bar Camacho o el Restaurante El Fogón de Toni, entre otros de la zona, se pueden saborear platos emblemáticos como las migas serranas, las carrilleras ibéricas, los embutidos caseros o las setas de temporada, siempre acompañados de un buen vino del Condado de Huelva. Un rincón pequeño, pero con el mejor sabor de la sierra.