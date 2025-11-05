Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escapadas

La escapada perfecta: El Repilado, junto a Jabugo, planea un gran encuentro de migas este sábado

Además de las migas, se podrán disfrutar de deliciosos buñuelos, dulces caseros y café

Un plato de migas.

Un plato de migas. / E.P.

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Sierra de Huelva y buena gastronomía son sinónimos, junto a carnes y jamón ibérico. Si a esto añadimos las migas cerramos el círculo y directamente nos elevamos al paraíso.

Es lo que ocurrirá el próximo sábado 8 de noviembre en El Repilado, una aldea de poco más de 600 habitantes perteneciente a Jabugo (Huelva), en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La asociación de Mujeres ‘Ademur’ organiza una jornada de convivencia alrededor de las migas, típico plato serrano, que tendrá lugar en el Muelle Descubierto a las 13.00 horas. Además de las migas, se podrán disfrutar de deliciosos buñuelos, dulces caseros y café.

Las migas es un tradicional plano serrano que combina pan asentado, ajo, pimiento, panceta o chorizo. Un tinto o vino nuevo marida perfectamente y completamos el homenaje.

El Repilado, junto al resto de núcleos poblacionales de la zona, tiene una importante actividad vinculada al jamón ibérico, ya que muchas empresas de curado y producción de jamones de Jabugo tienen allí sus instalaciones.

Cartel de la cita en El Repilado.

Cartel de la cita en El Repilado. / El Correo

Qué hacer en El Repilado

Rodeado por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, este municipio onubense es un punto de partida ideal para hacer senderismo. Desde esta aldea de Jabugo parten rutas entre encinas, alcornoques y dehesas donde pastan los cerdos ibéricos, ofreciendo paisajes típicos de la Sierra de Huelva. Senderos como el que une El Repilado con Jabugo, el Camino de los Romeros o la ruta hacia Galaroza permiten descubrir antiguos caminos rurales, fuentes, arroyos y vistas panorámicas. Como punto con encanto, tiene la estación de tren en el mismo pueblo, por lo que se puede llegar al municipio por esta vía.

A la hora de comer, El Repilado ofrece una deliciosa muestra de la cocina tradicional de la Sierra de Huelva. En establecimientos como Bar Camacho o el Restaurante El Fogón de Toni, entre otros de la zona, se pueden saborear platos emblemáticos como las migas serranas, las carrilleras ibéricas, los embutidos caseros o las setas de temporada, siempre acompañados de un buen vino del Condado de Huelva. Un rincón pequeño, pero con el mejor sabor de la sierra.

TEMAS

La crisis de los cribados se cobra el puesto del delegado provincial en Sevilla y otros dos altos cargos de Salud

La escapada perfecta: El Repilado, junto a Jabugo, planea un gran encuentro de migas este sábado

La Junta de Andalucía reduce trámites y plazos para abrir bares, restaurantes, pubs o salones de celebraciones

Reclama más de 270.000 euros al SAS por tardar 11 meses en detectar una fractura de cadera

División sindical en la manifestación del domingo por la sanidad pública: apoyan CCOO y UGT pero se desmarcan Csif y Satse

La Comunidad Islámica de Algeciras llevará al Supremo la creación de un espacio en el cementerio para sus enterramientos

Aemet amplía hoy las alertas en Andalucía a seis provincias: no se descartan tornados o trombas marinas

Andalucía entra de nuevo en alerta por fuertes vientos, lluvias y posibles tornados: Juanma Moreno pide "máxima precaución"

