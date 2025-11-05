María Jesús Montero tras el "cese" del delegado de Salud: "Buscan mitigar el escándalo del cribado"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado que el "cese" del delegado territorial en Sevilla de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Manuel Molina, que se ha conocido este miércoles, es un "intento" del Gobierno de Juanma Moreno de "mitigar el escándalo del cribado y esconder qué pasó".

Manuel Molina fue desde el principio uno de los señalados por la crisis de los cribados de cáncer de mama. De hecho, su gestión ha sido especialmente criticada por la Asociación de Mujeres contra el Cáncer Amama que asegura que le avisó en repetidas ocasiones de los problemas detectados y por la oposición que exigió su cese por su responsabilidad en lo ocurrido.

Desde la llegada de Antonio Sanz a Sanidad se ha realizado una revisión profunda del funcionamiento de los programas de cribados de cáncer que ha tenido entre sus principales conclusiones el hecho de que buena parte de los problemas se concentraron en el Virgen del Rocío por problemas de organización del servicio de radiología, cuyo máximo responsable presentó su dimisión justo tras el cambio de la Consejería.

Molina fue nombrado delegado en febrero de 2025 y lo va a sustituir en el cargo la que ha sido hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo Sánchez. La Consejería de Antonio Sanz ha formalizado otros dos relevos en la dirección heredada de Rocío Hernández dentro de la reestructuración que se ha emprendido para tratar de salir la que se ha convertido en la mayor crisis política del Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo.

En su cuenta en la red social X, Montero se ha pronunciado a raíz de que el Consejo de Gobierno andaluz haya aprobado este miércoles el relevo de Manuel Molina como delegado territorial, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de los fallos de comunicación reconocidos en el cribado del cáncer de mama y que afectan a 2.317 mujeres.

"Un nuevo cese de (Juanma) Moreno Bonilla para intentar mitigar el escándalo de los cribados y esconder qué pasó; la sociedad andaluza exige respuestas y las tendrá", ha indicado Montero.