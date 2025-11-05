El monumento más 'mágico' de todo Cádiz, con un grifo gigante que flota en el aire: este es su secreto

Un grifo gigante que flota en el aire sin sujeción alguna mientras desprende un torrente enorme de agua a una fuente. Parece una ilusión óptica o un truco de magia imposible de realizar, pero es la escultura que se puede encontrar en la provincia de Cádiz y que se ha convertido en una de sus construcciones más curiosas y extrañas.

Se trata de 'El grifo mágico', una figura que se localiza en el parque acuático del Puerto de Santa María y que representa a un grifo gigante suspendido en el aire sin aparente apoyo al suelo y cuyo chorro de agua incesante finaliza en una fuente que se ha convertido en una de las principales atracciones para adultos y niños del lugar por su inexplicable ubicación.

Un grifo que levita en un parque acuático de Cádiz

Esta infraestructura fue obra del escultor francés Philippe Gabriel Thill, un artista contemporáneo que llevó a cabo esta estructura en 2006 en consonancia con el resto de obras que había realizado con anterioridad basadas en el aumento exagerado de materiales y objetos cotidianos situados en posiciones extravagantes e insólitas.

En este caso, el escultor realizó un 'grifo mágico' gigante que parece estar suspendido en el aire sin apoyo posible pero, en realidad, se trata de un truco visual que la mayoría de visitantes no logran descubrir.

El truco visual detrás del 'grifo mágico' del Puerto de Santa María

De ese modo, el ingenioso escultor aprovechó el flujo constante de agua que desciende del grifo en dirección a la fuente para colocar una tubería oculta en el agua que, por un lado, sostiene la estructura sin que el ojo humano lo pueda descubrir y, por otro, sirve para suministrar el agua de la fuente hacia arriba para que vuelva a caer en un recorrido incesante.

Así, este grifo que parece negar las leyes de la física en realidad esconde un secreto oculto a simple vista que lleva la magia a la realidad y convierte el parque del Puerto de Santa María en uno de fantasía que se diferencia de cualquier otro de todo el planeta.