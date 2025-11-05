Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias

Andalucía afrontará este jueves una jornada marcada por los contrastes térmicos, con temperaturas suaves en el sur y un ambiente más fresco en el interior. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas más altas, entre 20 y 24 °C, se registrarán en el litoral andaluz y las zonas más meridionales, mientras que en el interior oriental y en áreas montañosas los valores quedarán más contenidos.

Las provincias de Málaga, Cádiz y Almería disfrutarán de un ambiente más templado, especialmente en las costas mediterráneas y atlánticas, donde el sol alternará con intervalos de nubes. En Sevilla, Córdoba y Huelva, las máximas se moverán en torno a los 22 °C, tras una mañana algo más fresca. Pero las mínimas estarán en torno a los 8 grados en Sevilla. En cambio, en comarcas interiores como la Sierra de Segura, la Subbética o el norte de Granada y Jaén, las temperaturas podrían quedarse cerca de los 16 o 17 °C, con sensación de otoño.

¿Qué es el chorro polar? También se conoce como corriente en chorro o jet stream. Se trata de un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre. Lo podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de 100-250 km/h, con longitudes de miles de kilómetros, pero sólo unos pocos de ancho, informa Meteored.

El contraste térmico entre las provincias costeras y las del interior será la tónica del día, en una jornada estable y sin lluvias significativas. A partir del fin de semana, AEMET prevé un descenso generalizado de las temperaturas y la llegada de un frente atlántico que podría dejar lluvias débiles en el oeste andaluz.

El temporal de aviso naranja pasa por Andalucía sin incidencias

El paso este miércoles de una vaguada en altura que ha afectado a zonas de la mitad occidental de Andalucía no ha dejado -hasta esta media tarde- incidencias de importancia en esta parte de la comunidad, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado distintos avisos naranja por tormentas, lluvias y vientos.