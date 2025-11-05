Reclama más de 270.000 euros al SAS por tardar 11 meses en detectar una fractura de cadera

Una mujer de 72 años ha presentado una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reclamando 273.000 euros de indemnización por un retraso de once meses en el diagnóstico de una fractura de cadera sufrida tras un accidente de tráfico en marzo de 2023. Según ha informado el despacho Sires Abogados, que representa a la afectada, la supuesta negligencia médica le provocó dolor crónico, pérdida de movilidad y una pérdida irreversible de autonomía personal.

En la demanda por responsabilidad patrimonial contra el SAS, presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla, se detalla que la paciente fue ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras ser atropellada, diagnosticándosele fracturas en el húmero, el tobillo y el metatarsiano derecho.

Error en el diagnóstico y consecuencias médicas

Pese a sus continuas quejas por dolor en la cadera derecha, los facultativos no realizaron las pruebas necesarias y le dieron el alta médica a los pocos días, sin detectar la lesión real.

Ocho meses después, tras múltiples consultas, los especialistas del mismo hospital descubrieron que la paciente padecía una fractura subcapital desplazada de fémur derecho, una lesión que, según el informe médico, “pasó desapercibida desde el accidente original”.

Secuelas y reclamación económica

El error diagnóstico derivó en una pérdida progresiva de movilidad, dolor crónico y una merma irreversible de autonomía personal, lo que obligó a realizar una artroplastia total de cadera en febrero de 2024, casi once meses después del accidente.

La demanda sostiene que el SAS incurrió en un funcionamiento anormal del servicio público sanitario, al incumplir su deber de diligencia médica, y reclama una indemnización total de 273.586 euros por perjuicios temporales, secuelas físicas y psicológicas y deterioro de la calidad de vida de la afectada.

El abogado José Antonio Sires García ha subrayado que el caso pone de manifiesto la importancia de una atención sanitaria “diligente y de un diagnóstico precoz”.