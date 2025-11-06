Andalucía y Asturias compañeras de viaje hacia un turismo rural más sostenible

El modelo de turismo debe seguir evolucionando. Mientras que Andalucía avanza hacia un enfoque más sostenible con el turismo rural y el ecoturismo como ejes de futuro, Asturias consolida una apuesta que lleva más de cuatro décadas siendo su sello de identidad.

El Principado fue pionero en impulsar un modelo respetuoso con el entorno ya en los años 80, mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en tendencia.

Así se puso de manifiesto en el encuentro celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde administraciones, empresarios y consultores debatieron sobre el presente y el futuro de un turismo responsable en España que busca equilibrio entre rentabilidad y respeto al entorno.

La jornada contó con la intervención de Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de Turismo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Iván López, CEO de Hoolística, Justo Martín, biólogo, fundador y vicepresidente de la Asociación de Guías Profesionales de Naturaleza de Andalucía y de la Asociación de Guías de Doñana y Lucy Arkwright, empresaria británica y propietaria de la Posada San Marcos en Alájar.

Asturias, más de 40 años trabajando en turismo sostenible

Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias / El Correo

“Más de 40 años de ‘Asturias, paraíso natural’ no son casualidad”, recordó Lara Martínez, que explicó cómo la comunidad ha sabido adaptar su marca turística al nuevo contexto ambiental. La viceconsejera subrayó que “el turismo rural necesitaba un complemento que garantizara su crecimiento respetando el entorno”, y destacó iniciativas como el "Bono de Turismo Rural de Asturias", que ofrece ayudas a los viajeros desde este verano, y que ya se traduce positivamente con un impacto directo del 15% de crecimiento en las estancias desde su activación.

El turismo rural no es ir a pasar una semana en un pueblo, es disfrutar de la vida, de las costumbres y de las tradiciones con respeto.

Martínez defendió un modelo “centrado en la calidad de la experiencia y el respeto al territorio”, apuntando que el turista actual “ya no busca solo descansar, sino sentirse parte del lugar”. En ese sentido, subrayó la necesidad de una mayor profesionalización y planificación transversal que involucre al conjunto del sector.

Andalucía ante el reto de diversificar su oferta

Desde Andalucía, la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de la Sierra de Aracena, Cinta Aguilar, coincidió en la necesidad de redefinir la estrategia turística. “No queremos competir con el sol y playa, nuestra apuesta pasa por diversificar la afluencia turística sin caer en la masificación”.

Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de empresas de turismo rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche / El Correo

Aguilar señaló que, tras la pandemia, se ha notado cierta ralentización del crecimiento, pero también un interés renovado por las experiencias auténticas. “Tenemos los medios para ofrecer un turismo de calidad y respetuoso. Solo falta una regulación actualizada que nos acompañe”, reclamó.

En esa misma línea, Lucy Arkwright, empresaria rural en Alájar, insistió en el problema de la estacionalidad, destacando que “debemos incentivar las visitas fuera de los fines de semana y periodos festivos, solo así lograremos un turismo más equilibrado”.

Lucy Arkwright, propietaria de la Posada San Marcos en Alájar, referente por su compromiso con la sostenibilidad, el turismo responsable y la hospitalidad local. / El Correo

Regulación, profesionalización y consciencia

El debate sobre la normativa turística centró buena parte del encuentro. Lara Martínez explicó que en Asturias se ha llevado a cabo una modificación parcial del decreto de viviendas turísticas, con sanciones e inspecciones reforzadas para combatir la oferta ilegal. “Creamos un organismo específico para controlar las viviendas turísticas y logramos reducir el fraude. La clave es diferenciar entre turismo rural y ecoturismo”, enfatizó.

Justo Martín, biólogo y consultor ambiental de Ecoturismo. Fundador y vicepresidente de la Asociación de Guías Profesionales de Naturaleza de Andalucía y de la Asociación de Guías de Doñana. / El Correo

Por su parte, Justo Martín advirtió que la falta de formación homologada para guías es “uno de los principales déficits del sector”. Según el experto, “las instituciones no distinguen entre turismo de naturaleza y turismo en la naturaleza”, y recalcó que el ecoturismo implica “participar en el entorno y respetarlo, tanto a nivel ambiental como social”.

Iván López, desde su perspectiva técnica, abogó por una planificación territorial responsable, “necesitamos una regulación que vele por el bienestar colectivo. No podemos repetir modelos de sol y playa en el ámbito rural, sería un error irreversible”.

Iván López, , CEO de Hoolística, empresa dedicada a servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico. / El Correo

Turismo rural frente a la despoblación

Uno de los puntos más inspiradores del encuentro fue la reflexión sobre el papel del turismo rural en la lucha contra la despoblación. Lara Martínez destacó el éxito del mayor corredor de ecoturismo de Europa, con más de 85 empresas adheridas y 300 experiencias registradas en Asturias.

Cuando la administración y el sector caminan juntos, se construye un turismo fuerte, cohesionado y preparado para el futuro. Lara Martínez — Viceconsejera de Turismo de Principado de Asturias

Cinta Aguilar añadió que “la fijación del turismo al territorio es clave para mantener la población y atraer profesionales cualificados”, mientras que Justo Martín recordó que solo el 7% de los turistas actuales se consideran verdaderamente conscientes del impacto de sus viajes. “Debemos atraer a ese turismo responsable con formación, promoción e inversión continuada”, defendió.

La viceconsejera Lara Martínez, junto a representantes del sector andaluz, durante el encuentro sobre ecoturismo y desarrollo rural sostenible en la Fundación Cajasol. / El Correo

Iván López cerró su intervención con un mensaje de cooperación, recalcando que “solo desde la colaboración entre administraciones, empresas y comunidades locales podremos mantener vivo el turismo rural”.

Juntos hacia un futuro regenerativo y responsable

El encuentro celebrado en la Fundación Cajasol dejó una idea clara: el futuro del turismo rural pasa por la sostenibilidad, la regulación y la profesionalización. Asturias, con más de cuatro décadas apostando por un modelo respetuoso con el entorno, se consolida como ejemplo a seguir. Su experiencia demuestra que es posible atraer visitantes sin perder autenticidad, proteger el paisaje y mantener viva la vida en los pueblos.

Hoy, su trayectoria sirve de inspiración para otras regiones que buscan equilibrar desarrollo, bienestar local y conservación ambiental, haciendo del ecoturismo una verdadera oportunidad de futuro.