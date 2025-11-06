Fallece el periodista Ismael Gaona, actual coordinador de comunicación de Atlantic Copper

El periodista Ismael Gaona, coordinador de Comunicación de Atlantic Copper desde 2019, ha fallecido esta madrugada en Huelva rodeado de su familia y más allegados.

Nacido en Madrid en 1970, Gaona fue periodista en medios de comunicación y en organismos públicos, desarrollando una dilatada trayectoria en el ámbito de la comunicación institucional y científica. Comenzó su andadura profesional en Huelva Información y Diario de Sevilla, y posteriormente trabajó en la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y diversas consultoras de comunicación antes de incorporarse al departamento de comunicación de Atlantic Copper.

Madrileño de nacimiento, aunque asentado en Huelva desde hace años, Gaona pasó sus últimos años profesionales coordinando el área de Comunicación Corporativa en la compañía, donde su labor ayudó a impulsar una comunicación más cercana, transparente y alineada con los valores de sostenibilidad y compromiso social de la empresa, reforzando la presencia de Atlantic Copper y de su Fundación en los medios de comunicación y sociedad onubense.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo 2012 por el proyecto 'Historias de Luz' y con el Premio El Público de Canal Sur en la categoría de Ciencias, y obtuvo la Medalla de Plata en los Malofiej Awards de Infografía. En 2015, fue seleccionado por Thomson Reuters para un programa de formación internacional sobre Clima y Desarrollo Sostenible. Entre sus reportajes científicos de ámbito internacional destaca un artículo publicado en Nature Biotechnology sobre células madre en Andalucía.

Durante más de dos décadas de carrera, destacó por su capacidad para integrar la estrategia corporativa con la comunicación, su visión innovadora y su compromiso con la divulgación científica y ambiental, ámbitos en los que fue un profesional muy respetado y querido.

Desde Atlantic Copper, expresan su más sincero agradecimiento por su dedicación, profesionalidad y calidad humana, así como el profundo pesar a su familia, amigos y compañeros. Toda la profesión siente la périda y acompaña a toda su familia en unos momentos tan difíciles. Fue un compañero siempre excepcional.