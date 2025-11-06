El tiempo en Andalucía
El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
La inestabilidad se aleja de la comunidad aunque se prevén lluvias aisladas el sábado en Granada, sur de Córdoba y Jaén
La inestabilidad abandona por el momento Andalucía aunque siguen las alertas en algunas provincias este fin de semana, en ningún caso por lluvias (aunque estarán presentes en algunos puntos), y sí por oleaje y viento en Granada y Almería respectivamente. Por otro lado, se confirma el frío: Aemet informa de temperaturas mínimas muy bajas, disminuyendo a los 5 grados en Granada, 6 en Córdoba y 8 en Sevilla, entre otras capitales. Igualmente, habrá municipios en Granada y Almería donde se llegarán a los 2 grados.
Dónde serán las alertas el fin de semana
El fin de semana en principio solo el sábado habrá alertas, en este caso de nivel amarillo: Almería, en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería de 07.00 a 18.00 horas, por vientos del oeste con rachas máximas de 70 km/h. La provincia de Granada por su parte estará en alerta amarilla de 04.00 a 12.00 horas también el sábado por oleaje, con vientos del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).
En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán bajas en varios puntos y el domingo será el día en el que serán más frías. Si hablamos de las capitales de provincia y de las mínimas: Granada registrará 5 grados el domingo; Córdoba 6 grados; Jaén y Sevilla con 8 grados; Huelva con 9; y 13 grados en Cádiz, Almería y Málaga. Las máximas el fin de semana en general serán suaves, basculando entre los 20 y 22 grados.
Lluvias aisladas el sábado
El sábado se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles durante la primera mitad del día, ocasionalmente moderadas, más probables de madrugada y en las sierras Béticas, donde serán de nieve por encima de 1800 metros. Las precipitaciones pueden llegar así a puntos en Jaén, Granada y sur de Córdoba, disminuyendo en general a cielos poco nubosos a lo largo del día. Los vientos serán flojos a moderados del oeste o noroeste, aumentando a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas del extremo oriental.
El domingo el panorama será más tranquilo, con intervalos nubosos de nubes altas. Las temperaturas mínimas estarán en descenso; máximas en ascenso en las sierras y con cambios ligeros en el resto. Los vientos, por su parte, serán variables, flojos a moderados.
