El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado

La inestabilidad abandona por el momento Andalucía aunque siguen las alertas en algunas provincias este fin de semana, en ningún caso por lluvias (aunque estarán presentes en algunos puntos), y sí por oleaje y viento en Granada y Almería respectivamente. Por otro lado, se confirma el frío: Aemet informa de temperaturas mínimas muy bajas, disminuyendo a los 5 grados en Granada, 6 en Córdoba y 8 en Sevilla, entre otras capitales. Igualmente, habrá municipios en Granada y Almería donde se llegarán a los 2 grados.

Dónde serán las alertas el fin de semana

El fin de semana en principio solo el sábado habrá alertas, en este caso de nivel amarillo: Almería, en el Valle del Almanzora y Los Vélez-Almería de 07.00 a 18.00 horas, por vientos del oeste con rachas máximas de 70 km/h. La provincia de Granada por su parte estará en alerta amarilla de 04.00 a 12.00 horas también el sábado por oleaje, con vientos del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán bajas en varios puntos y el domingo será el día en el que serán más frías. Si hablamos de las capitales de provincia y de las mínimas: Granada registrará 5 grados el domingo; Córdoba 6 grados; Jaén y Sevilla con 8 grados; Huelva con 9; y 13 grados en Cádiz, Almería y Málaga. Las máximas el fin de semana en general serán suaves, basculando entre los 20 y 22 grados.

Lluvias aisladas el sábado

El sábado se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles durante la primera mitad del día, ocasionalmente moderadas, más probables de madrugada y en las sierras Béticas, donde serán de nieve por encima de 1800 metros. Las precipitaciones pueden llegar así a puntos en Jaén, Granada y sur de Córdoba, disminuyendo en general a cielos poco nubosos a lo largo del día. Los vientos serán flojos a moderados del oeste o noroeste, aumentando a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas del extremo oriental.

El domingo el panorama será más tranquilo, con intervalos nubosos de nubes altas. Las temperaturas mínimas estarán en descenso; máximas en ascenso en las sierras y con cambios ligeros en el resto. Los vientos, por su parte, serán variables, flojos a moderados.