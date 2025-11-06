La inversión en la red eléctrica andaluza se queda corta: faltan más del 85% de los proyectos pedidos por Sevilla y Cádiz

En abril de 2024, la Junta de Andalucía planteó al Ministerio de Transición Ecológica que su plan estatal de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica debía incorporar 544 millones de euros más para la comunidad autónoma para dar cobertura a las necesidades básicas de desarrollo de los proyectos vinculados con el hidrógeno verde en Huelva o Algeciras, la minería en la faja pirítica o los nuevos desarrollos residenciales. En septiembre de 2025, tras la apertura de la nueva programación del plan de inversiones hasta 2030, sumó otros 234 millones de euros adicionales. En total, por tanto, se reivindican proyectos valorados en 778 millones de euros.

El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado ya las bases de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 que asigna a Andalucía 960 millones de euros, según los cálculos del Gobierno andaluz. Y según el análisis del Gobierno andaluz se han quedado fuera el 77% de las peticiones trasladadas durante los últimos dos años.

Este porcentaje es especialmente acusado en tres provincias: Cádiz, donde el 99% de las peticiones se han quedado fuera; Málaga dónde sólo se han aceptado el 7%, y Sevilla con un íncide del 14%. Hay una cuarta provincia, Córdoba, con un índice de aceptación de iniciativas más alto (el 26%) pero que cualitativamente ha sufrido el mayor revés al quedarse fuera la electrificación del norte de la provincia de Córdoba para aumentar el acceso en Los Pedroches y el Guadiato.

"La planificación eléctrica publicada por el Gobierno no atiende las necesidades de Andalucía. Sólo recibimos el 11% de la inversión global, un porcentaje que está por debajo de lo que representa la comunidad autónoma en términos de población y en cuanto al consumo de energía que supone el 15% del total en España", explica el consejero de Industria, Jorge Paradela.

Hidrógeno, minería y desarrollos residenciales

No obstante, el plan estatal publicado por el Ministerio sí atiende varias de las prioridades establecidas para Andalucía. Así, está contemplado un aumento de la capacidad de la red de transporte de energía eléctrica para el Valle del Hidrógeno Verde de Huelva o para la minería en la faja pirítica. También se incorporan nuevos desarrollos residenciales como el caso de la zona de Entrenúcleos en el municipio sevillano de Dos Hermanas.

De hecho, de los cuatro ejes estructurales de transporte de energía que la Junta planteó reforzar tres están recogidos en la planificación: los de Huelva-Extremadura, Jaén-Castilla-La Mancha y Granada-Murcia.

Sin embargo, se ha quedado fuera el cuarto que para la Junta era clave: el eje de 400 kV Córdoba-Extremadura (Maguilla-Peñarroya-Lancha), una infraestructura esencial para el desarrollo del norte de la provincia de Córdoba y de sus comarcas del Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches, que históricamente han quedado al margen de inversiones en redes eléctricas. Estas infraestructuras son fundamentales para atraer proyectos industriales, crear oportunidades y fijar así población al territorio.

La Junta realiza también otra lectura del documento de planificación estratégtica del Ministerio de Transición Ecológica: "El documento recoge sólo 458 millones de euros para acometer nuevas inversiones o actuaciones. El resto, 502 millones, se corresponde con inversiones no ejecutadas de la planificación vigente; de este modo, el 52% de las inversiones del Ministerio para Andalucía se arrastran de años anteriores".

Por este motivo, la Junta de Andalucía presentará alegaciones antes del 16 de diciembre de 2025, fecha límite para solicitar modificaciones al plan del Gobierno central, defendiendo la inclusión de sus propuestas estratégicas. El Gobierno andaluz defiende el "respaldo político, empresarial y social con el que cuentan, además del aval técnico y medioambiental" en sus alegaciones.

El Gobierno defiende su proyecto para Andalucía

Tras la aprobación inicial del documento estratégico del Ministerio de Transición Ecológica, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que “la comunidad andaluza ve cubierta una parte significativa de sus necesidades de redes eléctricas en la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030”.

"Supondrá fortalecer nuestro desarrollo industrial, favoreciendo el mejor aprovechamiento de la generación renovable en la comunidad. Plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas para responder a los grandes proyectos de hidrógeno, a los nuevos ejes ferroviarios, a la electrificación de puertos y a los crecimientos residenciales. Todo sin olvidar la vertebración del territorio al proyectar nuevos tendidos y mallados de las redes que alcanzarán áreas rurales, hasta ahora con menor cobertura, generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética”, resumió.