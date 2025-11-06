Isabel Díaz Ayuso respaldará a Juanma Moreno en el congreso del PP andaluz de este fin de semana en Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras. Estos son los nombres de los dos líderes territoriales del PP que acompañarán a Juanma Moreno en el congreso regional que se celebrará en Sevilla este fin de semana. El evento supone el punto de partida para la campaña de las elecciones autonómicas de 2026 y lo clausurará, como estaba previsto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Juanma Moreno, que revalidará formalmente en este congreso su candidatura a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, compartirá protagonismo durante la jornada del sábado, el día central del congreso, con la presidenta madrileña, con el líder territorial de Murcia, con el secretario general del PP, Miguel Tellado, y con el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Esta misma jornada, el PP hará una demostración de fuerza del poder municipal obtenido en los comicios de 2023 al reunir a todos los alcaldes de las capitales, con la excepción de Jaén que perdieron los populares tras una moción de censura liderada por el PSOE, y los líderes provinciales.

Esa misma jornada de sábado, Juanma Moreno recibirá el apoyo de la presidenta del Grupo del Partido Popular Europeo en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio y con la presidenta de la comisión de Pesca del Parlamento, Carmen Crespo. Una fase del congreso de especial relevancia para la proyección europea e internacional que ha mantenido el líder del ejecutivo andaluz durante los últimos años, especialmente desde su incorporación como co presidente del Comité de las Regiones.

La clausura del congreso regional, como estaba previsto, estará a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que llega a la cita regional con la crisis del Gobierno valenciano aún abierta tras la dimisión de Carlos Mazón y a las puertas de la convocatoria electoral de Extremadura tras la ruptura total entre María Guardiola y Vox.

Del viernes al domingo

La agenda oficial del congreso del PP andaluz arranca el viernes 7 de octubre con una jornada inaugural protagonizada por la presidenta del congreso, Pilar Miranda; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz y el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Toni Martín.

El sábado, además de los barones territoriales, y los líderes provinciales y locales, el PP andaluz incorporará voces al margen del partido en una ponencia social titulada Andalucía, el arte de convivir. Luis Ayuso (sociólogo) será el moderador de una mesa que contará Raquel Pérez, CEO de la startup Onversed; el oncólogo Juan de la Habla; el cantaor Arcángel y la presidenta de la Fundación Fepami, Sara Rodríguez.