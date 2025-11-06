La Junta de Andalucía recupera la negociación para mejorar los salarios y las condiciones de los funcionarios

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública retomará el diálogo con los sindicatos. Después de que los representantes de los trabajadores se levantaran de la mesa de negociación por un cambio de actitud de la Junta, el Gobierno andaluz espera alcanzar un nuevo pacto para modernizar la administración este viernes. La decisión ha sido celebrada como un logro por los sindicatos.

Justicia ha vuelto a convocar la Mesa General de Negociación Común para firmar el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Un cambio en los intereses económicos de la Junta echó por tierra la última reunión y ahora, esperan cerrar el pacto para poder avanzar en la toma de decisiones.

Fuentes de CSIF consultadas por El Correo de Andalucía aseguran que es un logro sindical, pero todavía no lo celebran como un éxito: "A ver qué pasa en la negociación". Este miércoles, CSIF, UGT y CCOO se concentraron a las puertas de San Telmo en una segunda protesta para exigir que se retome la negociación y no descartan más movilizaciones si se mantienen las diferencias con la Consejería.

Transformar la administración

Desde UGT confían en que el encuentro que tendrá lugar este viernes termine "en un acuerdo fructífero para todos los trabajadores y trabajadoras públicas". "Seguimos calificando de injustificable que se siga paralizando por parte del Gobierno andaluz el preacuerdo que mejoraba las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público andaluz", insisten desde el sindicato.

La situación cayó como un jarro de agua fría sobre los sindicatos. La Junta y los representantes de los trabajadores llevaban meses trabajando en el desarrollo de normativas y medidas para la modernización de administración andaluza. Todo para transformar el empleo público en la comunidad autónoma. Un lavado de cara a la función pública autonómica con la que hacerla pasar del siglo XX al XXI.

El escenario que los sindicatos tenían en mente, con el texto pactado y una firma más que asegurada el pasado 17 de octubre, cayó al sentarse en la mesa. Los sindicatos abandonaron esta negociación el pasado 17 de octubre después de que la Junta propusiera in extremis una serie de cambios en el pacto. Esta decisión no sentó nada bien a las organizaciones que aseguran que fue una "decepción".

Cambios económicos

Desde CCOO y UGT aseguraban que este cambio de actitud de la Junta se debía a la crisis de los cribados del cáncer de mama. La reunión se aplazó después de que se conocieran los casos y, según voces de estas asociaciones, les informaron al principio de la reunión de cambios en ciertas partidas económicas porque había que "destinar mas presupuesto a la parte sanitaria por toda la situación que se está dando".

Las medidas buscaban un nuevo modelo de la función pública e incluía mejoras en las condiciones laborales. Así vinculaba las retribuciones al alcance de objetivos e incluía la evaluación del desempeño de los trabajadores. "Es necesario poner fin a la falta de plantillas, a la sobrecarga laboral, a la temporalidad y a la pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía", señala Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía.

Tras las denuncias de los sindicatos por el cambio de actitud, desde la Consejería explicaban que las negociaciones seguían abiertas y agradecían la colaboración de estas organizaciones. Fuentes de la cartera que dirige José Antonio Nieto insistían en que todas las reformas en la administración general han nacido "fruto del consenso y el acuerdo con las organizaciones sindicales", como la ley de Función Pública.