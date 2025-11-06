Los salarios de medio millón de funcionarios andaluces volverán a subir este año

Los funcionarios andaluces cobrarán más en 2025. El Gobierno de España informó este miércoles a los sindicatos su voluntad de subir los salarios de los funcionarios al mismo nivel que el IPC hasta el 2028. Una vez quede cerrada la medida, el aumento salarial afectará a más de 500.000 empleados públicos de Andalucía que trabajan en la administración local, provincial, autonómica y del Estado.

Pese a que todavía se desconoce la cantidad exacta de la subida, el Gobierno de la Junta de Andalucía contemplan una partida concreta en los presupuestos autonómicos para poder dar respuesta a esta medida. En concreto, en la presentación de las cuentas, la consejera de Hacienda, Carolina España, detalló que habían reservado 600 millones -300 de los cuales proceden de la reserva que se hizo en 2025-.

En los sindicatos mantienen la cautela a la espera de que se firme el acuerdo. "Valoramos de manera positiva esta primera de contacto, pero hasta que no haya cantidades sobre la mesa, todo sigue en pie", sostienen fuentes de CSIF consultados por El Correo de Andalucía. Los representantes de los trabajadores mantienen así la manifestación en Madrid para este mes y la amenaza huelga en diciembre.

Pérdida de poder adquisitivo

Pese a la insistencia de CCOO, UGT y CSIF, representan al 80% de la plantilla pública de todo el país, por sentarse con el ministro Óscar López, durante este año no se ha alcanzado ningún acuerdo, al menos por el momento. De hecho, tras salvar las diferencias, los tres sindicatos mayoritarios han retomado la unidad sindical para denunciar la "importante" perdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

En CCOO lamentan "la tardanza en sentarse con los sindicatos". Aun así, aplauden que, además una subida salarial por encima del IPC, "se hable sobre fondos adicionales, recuperación del empleo perdido, culminación de los procesos de estabilización, rejuvenecimiento de las plantillas, así como sobre una revisión de las condiciones laborales que permita recuperar los recortes de los años 2010-2012".

CSIF, que no firmó el último acuerdo de subida salarial, lamenta una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos en los últimos años. La situación es más pronunciada si se echa la vista atrás. En los últimos 15 años, con los recortes que se produjeron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza, según CSIF, el 20%.

Sin negociaciones

Desde el último acuerdo, los empleados públicos han visto como sus sueldos subían. En 2022 el incremento fue del 2,5%; en 2023 ascendió al 2,5%; y en 2024 se estimó un 2% con un 0,5% adicional que finalmente se ha abonado este año 2025 (con un desembolso para la Junta de 150 millones de euros). Sin embargo, el acuerdo, firmado únicamente por UGT y CCOO, contemplaba partidas hasta el 2024.

"UGT Servicios Públicos considera indispensable una subida específica para 2025, con carácter retroactivo al uno de enero", defienden desde el sindicato. Esto supondría que, pese a la falta de negociación, los funcionarios recibirían una especie de paga extra para compensar esa ausencia. De no darse, rechazarían la propuesta porque "sería aceptar una congelación salarial en 2025 para 3,5 millones de empleadas".

Los choques entre los sindicatos y la administración han sido un constante en los últimos años. De hecho, en Andalucía, este mismo miércoles los representantes de los trabajadores también se manifestaron contra la Junta para reclamar mejores condiciones y sueldos en la comunidad autónoma. Ante la presión sindical, la Consejería de Justicia ha convocado una negociación para este viernes 7.